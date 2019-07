Lịch thi đấu tứ kết Cúp Quốc gia 2019: HAGL và Hà Nội FC dễ thở

Lịch thi đấu vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2019.

Kết thúc vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2019, Ban tổ chức đã xác định được 8 đội bóng xuất sắc hơn, may mắn hơn giành vé đi tiếp. Theo lịch thi đấu vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2019, HAGL sẽ đọ sức với Quảng Nam tại sân Tam Kỳ.



Ở mùa giải năm nay, Quảng Nam có phong độ không tốt, họ giành vé vào tứ kết khi thắng SLNA trên loạt đấu súng cân não. Trong khi đó, HAGL đang chơi tốt dưới sự huấn luyện của HLV Lee Tae-hoon. Mặc dù phải thi đấu ở sân khách nhưng HAGL vẫn được đánh giá cao hơn đội bóng của HLV Hồng Việt.

Hà Nội FC sau khi dễ dàng đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỉ số 3-1 sẽ đối đầu với Nam Định tại Thiên Trường. Về lực lượng, Nam Định bị đánh giá yếu hơn, nhưng tinh thần chiến đấu của đội bóng này rất cao mỗi khi được đá trên sân nhà. Do đó, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không được phép chủ quan.

Cặp đấu thứ 3 là cuộc so tài giữa Hải Phòng vs TPHCM. Đây có thể coi là cặp đấu cân tài cân sức nhất ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2019. Và cặp đấu cuối cùng là Sài Gòn FC vs Bình Dương. Hai đội bóng này đang có phong độ tốt nên cuộc so tài hứa hẹn sẽ hấp dẫn, kịch tính./.