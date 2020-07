Lịch thi đấu V-League 2020 hôm nay (11/7): HAGL đấu Bình Dương

Chiều nay (11/7), V-League 2020 tiếp tục diễn ra các trận đấu sớm vòng 9 V-League 2020. Trận đấu sớm nhất của vòng đấu này là cuộc đọ sức giữa Bình Dương vs HAGL trên sân Gò Đậu.



Hiện tại, Bình Dương đang bay cao trên bảng xếp hạng, khi đứng vị trí thứ 3 với 14 điểm. Trong khi đó, HAGL đứng thứ 6 với 12 điểm. Ở trận đấu này, Bình Dương có lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn.

Thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn được kỳ vọng giành trọn 3 điểm. Bên phía HAGL, họ là đội chơi xuất sắc nhất trên sân nhà ở V-League 2020, nhưng chưa biết mùi chiến thắng ở sân khách mùa này.

Trận đấu sớm thứ 2 của vòng đấu này là cuộc so tài giữa Than Quảng Ninh vs TPHCM trên sân Cẩm Phả. Đây là trận đấu được dự đoán hấp dẫn, kịch tính khi hai đội đều theo đuổi trường phái bóng đá tấn công.

Trận đấu muộn nhất trong ngày thi đấu hôm nay của vòng 9 V-League 2020 là cuộc so tài giữa Viettel vs Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy. Viettel liên tục nhận kết quả không tốt trên sân nhà nên đang quyết tâm giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng để giải đen.

Các trận đấu của vòng 9 V-League 2020 sẽ được Báo điện tử VOV tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.