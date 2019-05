Lịch thi đấu vòng 11 V-League 2019: Nóng ở Thiên Trường và Thống Nhất

Thứ 3, 07:00, 21/05/2019

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 11 V-League 2019, Nam Định vs Hà Nội FC so tài ở Thiên Trường, TPHCM vs SLNA quyết đấu tại Thống Nhất.

PV/VOV.VN