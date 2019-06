Lịch thi đấu vòng 14 V-League 2019: Hải Phòng đại chiến Hà Nội FC

Hà Nội FC sẽ làm khách ở Lạch Tray tại vòng 14 V-League 2019.

Theo lịch thi đấu vòng 14 V-League 2019, Hải Phòng vs Hà Nội FC sẽ so tài tại Lạch Tray. Đây là trận đấu nhận được sự quan tâm nhất của người hâm mộ ở vòng đấu này.



Ở trận lượt đi tại Hàng Đẫy, Hải Phòng thi đấu rất quyết tâm, nhưng đội bóng của HLV Trường Việt Hoàng vẫn nhận thất bại với tỉ số 1-3. Hiện tại, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ cũng có phong độ không tốt khi tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 15 điểm.

Theo lịch trận đấu giữa Hải Phòng vs Hà Nội FC diễn ra vào lúc 17h ngày 8/7/2019. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Lịch thi đấu vòng 14 V-League 2019 còn có các trận đấu khác như: SLNA vs Đà Nẵng, Khánh Hòa vs Thanh Hóa, HAGL vs Quảng Nam, Viettel vs TPHCM, Bình Dương vs Nam Định, Sài Gòn FC vs Than Quảng Ninh./.