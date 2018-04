Liverpool - AS Roma: Bầy sói vào “chảo lửa“

Trước trận đại chiến với AS Roma, HLV Jurgen Klopp không nói nhiều về đối thủ. Thay vào đó, vị thuyền trưởng Liverpool thúc giục các CĐV đội nhà hãy tạo ra bầu không khí tuyệt diệu ở Anfield giống như trong trận tứ kết lượt đi với Man City.

Mohamed Salah sẽ có dịp đối đầu đội bóng cũ AS Roma. (Ảnh: Getty)

Chiến lược gia người Đức tuyên bố: “Các CĐV Liverpool đã tạo ra bầu không khí thực sự đặc biệt ở trận gặp Man City. Tôi không biết điều đó có thể lặp lại hay không, nhưng mong rằng các CĐV hãy thử làm vậy một lần nữa. Đó thực sự là điều rất đặc biệt”.

Bầu không khí “điên rồ” ở Anfield có thể sẽ là rắc rối lớn với AS Roma. Bởi lẽ, thầy trò HLV Eusebio Di Francesco thường tỏ ra yếu bóng vía trên sân khách ở Champions League mùa này (thua 3, hòa 1 và chỉ thắng đúng 1 trận). Mỗi khi rời xa Olimpico, AS Roma giống như người chiến binh bị mất đi một nửa sức mạnh.

Lợi thế sân nhà cùng lực lượng nhỉnh hơn khiến Liverpool xứng đáng được xếp “cửa trên” ở trận này. Nếu tận dụng tốt thời cơ, thầy trò Jurgen Klopp nhiều khả năng sẽ tạo ra lợi thế sau trận bán kết lượt đi với AS Roma.

Phía bên kia chiến tuyến, lợi thế của AS Roma là sự biến hóa trong lối chơi. Thầy trò HLV Eusebio Di Francesco có khả năng thể hiện 2 bộ mặt khác nhau khi thường xuyên “xoay tua” giữa sơ đồ 3-5-2 và 4-3-3.

AS Roma đã có bước chạy đà thuận lợi cho trận gặp Liverpool khi thắng SPAL 3-0 cuối tuần trước. (Ảnh: Zimbio)

Trước chuyến làm khách ở Anfield, HLV Eusebio Di Francesco nhận định: “Liverpool có lợi thế sân nhà và tốc độ chơi bóng của họ cũng rất khác Barca. Chúng tôi cần phải đoàn kết để chống lại lối chơi của họ”.

Hiện tại, lối chơi của AS Roma vẫn là ẩn số với nhiều cầu thủ và các CĐV Liverpool. Chính trung vệ Virgil Van Dijk của The Kop cũng thừa nhận, mình không biết nhiều về lối chơi của AS Roma và chưa có kinh nghiệm trong việc đối đầu với tiền đạo Edin Dzeko.

Trận bán kết lượt đi Champions League giữa Liverpool và AS Roma sẽ diễn ra lúc 1h45 ngày 25/4, theo giờ Việt Nam./.

Đội hình dự kiến:

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

AS Roma (3-5-2): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Strootman, De Rossi, Nainggolan, Kolarov; Schick, Dzeko