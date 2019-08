Liverpool - Chelsea: “Đêm Istanbul huyền diệu” gọi tên ai?

Nhà vô địch Champions League, Liverpool đối đầu với Chelsea, nhà vô địch Europa League. (Ảnh: Standard)

Cái nhìn lạc quan về triều đại của Frank Lampard đã bị giáng một đòn mạnh khi Chelsea thua đậm 0-4 trước MU ở vòng mở màn Premier League. Trên sân Old Trafford, The Blues đã tỏ ra quá non nớt và bị trừng phạt không thương tiếc.

Giờ đây, trước mắt Chelsea là đội bóng được đánh giá mạnh nhất nhì thế giới – Liverpool, nhà vô địch Champions League. Không nhiều người tin rằng nhà vô địch Europa League có thể làm nên chuyện ở trận tranh Siêu cúp châu Âu.

Trong bối cảnh, những khó khăn về mặt lực lượng của The Blues vẫn còn đó: N’Golo Kante, Antoinio Rudiger, Willian, Callum Hudson-Odoi bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương. Ngoài ra, Chelsea còn tỏ ra vô duyên ở Siêu cúp châu Âu với 2 thất bại liên tiếp năm 2012, 2013 khi Frank Lampard còn là cầu thủ.

Tuy nhiên, Frank Lampard tuyên bố: “Tôi là người tích cực, tôi tin tưởng vào các cầu thủ và chúng tôi góp mặt ở trận tranh Siêu cúp châu Âu này vì Chelsea xứng đáng. Tôi hiểu rõ sức mạnh của Liverpool. Họ đã vô địch Champions League một cách thuyết phục. Họ có một HLV tuyệt vời và những cầu thủ đẳng cấp. Nhưng nếu chúng tôi phát huy hết khả năng, Chelsea có thể giành danh hiệu. Điều quan trọng với một đội bóng như Chelsea là phải nỗ lực và giành chiến thắng”.

Frank Lampard có thể giúp Chelsea gây bất ngờ trước Liverpool của Jurgen Klopp? (Ảnh: Express)

Ở chiều ngược lại, Liverpool chính là đội bóng Anh gần nhất giành được Siêu cúp châu Âu. The Kop đã hạ gục CSKA Moscow 3-1 hồi năm 2005, sau khi lội ngược dòng thắng AC Milan trong “đêm Istanbul huyền diệu”.

Tình cờ thay, trận tranh Siêu cúp châu Âu đêm nay sẽ diễn ra tại Istanbul. Dù địa điểm là sân Besiktas Park chứ không phải sân Ataturk, nơi diễn ra trận chung kết Champions League giữa Liverpool và AC Milan cách đây 14 năm.

“Tôi biết, Istanbul có ý nghĩa đặc biệt thế nào với Liverpool và các CĐV. Không ai có thể quên năm 2005, nhưng chúng tôi giờ là một tập thể khác, một tập thể rất chất lượng của mùa giải 2019/2020. Chúng tôi đang tràn đầy năng lượng và sẵn sàng ra sân. Hy vọng rằng, chúng tôi cũng có thể biến Istanbul thành địa điểm đặc biệt của tập thể này.” – HLV Jurgen Klopp cho hay.

Điều đáng tiếc duy nhất của Liverpool là thủ môn Alisson vừa bất ngờ dính chấn thương trong trận thắng Norwich 4-1 tại vòng mở màn Premier League và không thể dự trận này. Còn các ngôi sao khác của The Kop đều đang ở trạng thái lý tưởng, như chia sẻ của HLV Jurgen Klopp./.