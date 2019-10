Liverpool - Leicester City: Ngày về của Rodgers

Leicester với phong độ cao đang hi vọng có thể làm được "điều gì đó" tại Anfield. (Ảnh: Getty).

Mùa giải 2013-2014, Liverpool tiến rất gần đến chức vô địch Premier League với chuỗi phong độ cực cao cùng sự ổn định của bộ đôi Sturridge và Suarez. Khi đó, người dẫn dắt The Kop chính là Brendan Rodgers.



Phải mất đến 5 năm sau (tức là mùa giải 2018-2019), Liverpool mới lại có thể tiến sát đến chức vô địch thêm một lần nữa dưới sự huấn luyện của Jurgen Kloop.



Tối nay, Jurgen Klopp và Brendan Rodgers sẽ đối đầu nhau trong một trận đấu thật sự hứa hẹn rất cảm xúc.



Dưới sự huấn luyện của Rodgers, Leicester City cũng đang trình diễn lối đá đẹp mắt, ấn tượng và kết quả là rất khả quan với những chiến thắng.



Nhà vô địch Premier League 2015-16 chỉ thua đúng 1 trận kể từ đầu mùa và đó lại là trận thua MU 0-1 mà họ đã chơi hay hơn đối thủ gần như từ đầu đến cuối.



Vị trí thứ 3 trên BXH (chỉ sau chính Liverpool và Man City) lúc này đã cho thấy Leicester thời Rodgers là đối thủ không thể xem thường vào lúc này.



Nhưng với khát khao vô địch Premier League "cháy bóng", Liverpool vẫn đang nỗ lực kéo dài mạch toàn thắng. (Ảnh: Getty).