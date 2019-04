Liverpool - Porto: Đánh nhanh, diệt gọn?

Mùa giải trước, Liverpool đối đầu Porto ở vòng 1/8. Khi ấy, The Reds đánh bại đối thủ đến 5-0 ngay trên sân khách ở lượt đi trước khi hòa nhẹ nhàng 0-0 trên sân nhà ở lượt về.



Năm nay, số phận lại đưa Liverpool đối đầu đại diện Bồ Đào Nha nhưng là vòng tứ kết. Dù tính chất của một trận tứ kết và một trận đấu vòng 1/8 là khác nhau nhưng vị thế của hai đội lúc này về cơ bản vẫn không có nhiều sự khác biệt.



Liverpool vẫn là một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu trong khi Porto nói gì thì nói cũng chỉ có thể được xem như đội bóng tầm trung, việc họ vào đến tứ kết mùa giải này cũng đã là thành công sau khi đã vượt qua được AS Roma ở vòng đấu trước.





Liverpool sẽ "giải quyết" Porto ngay từ trận lượt đi? (Ảnh: Getty).

Trước một đối thủ như vậy, Liverpool chắc chắn sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà ở trận lượt đi để có được lợi thế lớn trước trân lượt về trong bối cảnh họ vẫn đang thất thế so với Man City ở đấu trường quốc nội.



Đã có mặt ở vòng đấu tứ kết, chắc chắn sẽ không có chuyện thầy trò Klopp buông Champions League để hướng tới Premier League nhưng rõ ràng với nửa đỏ thành Liverpool thì đấu trường trong nước vẫn là giải đấu họ khát khao hơn khi đã 30 năm qua đội chủ sân Anfield chưa thể vô địch. Trong khi đó ở Champions League, trong 13 năm qua, The Reds đã ba lần vào chung kết và một lần lên ngôi.



Ở trận đấu này, Liverpool sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Robertson do bị treo giò, nhiều khả năng "lão tướng" đa năng Milner sẽ được bố trí trám vào vị trí mà cầu thủ người Scotland để lại.



Về phần Porto, đội bóng Bồ Đào Nha sẽ thiếu vắng Hector Herrera và Pepe do án treo giò. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến khả năng phòng ngự của CLB đang được dẫn dắt bởi HLV Sérgio Conceição.



Trận đấu giữa Liverpool và Porto sẽ diễn ra lúc 2h rạng sáng mai (10/4) theo giờ Việt Nam./.



Liverpool: Allison; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Milner; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané



Porto: Casillas; Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles; Danilo, Otávio, Corona; Brahimi, Marega, Soares

CTV Hồng Ngọc/VOV.VN

