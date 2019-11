Lội ngược dòng thắng Chelsea, Man City vươn lên thứ 3 Premier League

HẾT GIỜ!!! Man City giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea

Chelsea là đội nhập cuộc tốt hơn dù phải làm khách trên sân Etihad. N’Golo Kante ghi bàn mở tỷ số cho The Blues ở phút 21. Tuy nhiên, Man City nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát nhờ sự trợ giúp của may mắn. Phút 29, cú sút của Kevin De Bruyne đập chân hậu vệ Chelsea đổi hướng đi vào lưới. Màn lội ngược dòng của The Citizens được hoàn tất khi Riyad Mahrez có pha độc diễn ghi bàn ngoạn mục ở phút 37.

Giành chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Chelsea, Man City vượt mặt chính đối thủ để vươn lên đứng thứ 3 trên BXH Premier League. Man City có 28 điểm sau 13 trận, kém Leicester 1 điểm và kém Liverpool 9 điểm còn Chelsea đứng thứ 4 với 26 điểm.