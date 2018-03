Luke Shaw và những cuộc “chia tay” đình đám nhất tại MU

Luke Shaw không phải trường hợp duy nhất phải chia tay đội chủ sân Old Trafford do rạn nứt tình cảm với HLV. Trong quá khứ, Sir Alex đã từng “tiễn” những ngôi sao của MU rời khỏi Old Trafford. 1. Jaap Stam 2001 Trong quá khứ, Jaap Stam từng ra mắt một cuốn tự truyện có tên ‘Head to head’. Trong cuốn sách này, trung vệ người Hà Lan tiết lộ Sir Alex đã lén tiếp xúc để đưa anh về sân Old Trafford từ PSV Eindhoven một cách sai luật. Chính điều đó khiến Sir Alex quyết định bán anh cho Lazio vào năm 2001. Sir Alex cho biết, việc đẩy Jaap Stam đi là quyết định sai nhất của ông. 2. David Beckham 2003 Từ việc đám cưới với Victoria Adam đã lái sự nghiệp Beckham sang một chiều hướng khác. Sir Alex Ferguson không chấp nhận cuộc hôn nhân showbiz của cậu học trò cưng. Ông già gân cho rằng Victoria sẽ phá hủy sự nghiệp đang lên như diều gặp gió mà David dày công kiến tạo. Mâu thuẫn cứ ngày một tăng dần và mọi sai lầm của Beckham trên sân đều được quy kết cho lối sống xa hoa. Và rồi chiếc ly chứa đựng những giọt nước căng thẳng của hai thầy trò đã tuôn tràn sau khoảnh khắc chiếc giày bay. 3. Roy Kean 2005 Huyền thoại Roy Keane của MU đã tiết lộ lí do "duy nhất" khiến ông rời đội bóng là vì bị phạt sau một buổi phỏng vấn. Cựu tuyển thủ người Ireland đã chỉ trích các đồng đội trên kênh MUTV sau trận thua 1-4 trước Middlesbrough, cho rằng những cầu thủ ra sân chưa nỗ lực hết mình. Điều đó làm Sir Alex bực tức khiến anh phải chuyển tới Celtic. 4. Ruud Van Nistelrooy 2006 Việc chơi cá nhân của Ronaldo đã khiến Van Nistelrooy bực tức. Chính điều đó khiến chân sút người Hà Lan nhiều lần gây hấn với cầu thủ Bồ Đào Nha. Điều đó khiến Sir Alex “tống tiễn” anh tới Real. 5. Gabriel Heinze 2007 Vào năm 2007, Heinze đã đề bạt lên Ban lãnh đạo MU về việc anh muốn gia nhập Liverpool. Tuy nhiên Ferguson đã từ chối việc bán một trong những hậu vệ tốt nhất của mình cho đối thủ truyền kiếp. Mối quan hệ giữa Heinze - Ferguson căng thẳng đến mức các bên liên quan còn định kéo nhau ra tòa. Heinze cuối cùng đành phải tìm đến Real Madrid 6. Luke Shaw 2018 Luke Shaw liên tục phải đón nhận chỉ trích từ HLV Mourinho, do vậy nhiều khả năng anh sẽ phải sớm chia tay MU ở ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Hiện tại, Chelsea đang rất khát khao có được chữ ký của cầu thủ người Anh này.

