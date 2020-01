Mane rách cơ, Liverpool tổn thất lực lượng

Tiền đạo Sadio Mane sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian tới sau khi dính chấn thương rách cơ ở trận đấu với Wolves hồi tuần trước.



Mane bị rách cơ và sẽ phải nghỉ thi đấu vài trận. (Ảnh: Getty).

Theo xác nhận của HLV Jurgen Klopp, tình hình của chân sút người Senegal không quá nghiêm trọng nhưng anh sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian. Mane đã bỏ lỡ trận đấu bù giữa Liverpool và West Ham rạng sáng nay và gần như chắc chắn sẽ nghỉ trận đấu giữa The Kop và Southampton vào cuối tuần này.



Chiến lược gia người Đức bày tỏ sự thận trọng với học trò: "Cậu ấy bị một vết rách nhỏ ở cơ, và vậy là đủ đề ngồi ngoài trong những trận tới. Có lẽ, đây là điều may mắn vì thực chất vấn đề không quá nghiêm trọng. Dĩ nhiên, với mật độ thi đấu 3 trận mỗi tuần như hiện tại, Mane sẽ chẳng thể tham dự bất cứ trận đấu nào".



Mane là cầu thủ đạt phong độ cao nhất trên hàng công của Liverpool tính từ đầu mùa ở Premier League với 11 bàn thắng. Việc chân sút người Senegal vắng mặt sẽ ít nhiều làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng công của The Kop trong một vài trận đấu sắp tới khi Minamino chưa thật sự có thể gánh vác được vị trí mà Mane để lại./.