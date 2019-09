Messi giành giải 'The Best' của FIFA

Năm vừa qua chứng kiến Messi không quá thành công khi chỉ có được danh hiệu La Liga trong khi anh thất bại tại Champions League cũng như ĐTQG.



Dù vậy, siêu sao người Argentina vẫn vượt qua Virgil Van Dijk và Ronaldo để giành giải The Best 2019 trong gala trao giải diễn ra ở Milan rạng sáng nay theo giờ Việt Nam.



Messi lần đầu giành giải The Best. (Ảnh: FIFA).

Đây là lần đầu tiên Messi có được danh hiệu The Best trong năm do FIFA trao tặng kể từ khi giải thưởng này được đổi tên như hiện tại từ năm 2016.



Bên cạnh việc dành được danh hiệu The Best, Messi cũng có tên trong đội hình tiêu biểu của năm cùng những cái tên quen thuộc như Alisson, Ramos, De Ligt, Marcelo, De Jong, Modric, Hazard, Messi và Mbappe.

Đội hình tối ưu của Barca trước Dortmund: Messi trở lại trên hàng công VOV.VN - Bình phục chấn thương, Lionel Messi chính thức trở lại hàng công của Barca trước trận đấu với Dortmund ở vòng khai màn Champions League 2019/2020. Giải thưởng thủ môn hay nhất thuộc về Alisson (ĐT Brazil và Liverpool) trong khi Juergen Klopp là HLV xuất sắc nhất.



Trong khi đó, tiền đạo Daniel Zsori đã giành giải Puskas cho bàn thắng đẹp nhất với pha lập công trong trận Debrecen - Ferencvaros.