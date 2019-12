Messi lập hat-trick giúp Barca tiếp tục song hành với Real ở La Liga

Các trận đấu sớm của vòng 16 La Liga đã diễn ra đêm 7/12, rạng sáng 8/12 theo giờ Việt Nam. Ở trận đấu sớm nhất, Real Madrid tiếp đón Espanyol trên sân nhà.



Benzema giúp Real đánh bại Espanyol. (Ảnh: Getty).

Trước đối thủ đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, Real Madrid đã chơi một trận không thật xuất sắc dù họ vẫn là đội chiếm thế chủ động trên sân. Thế nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng thì thầy trò HLV Zidane vẫn làm được với kết quả 2-0 chung cuộc. Karim Benzema là người có công lớn nhất khi anh kiến tạo cho Varane ghi bàn mở tỷ số trước khi tự mình ấn định kết quả 2-0.



Ở trận đấu diễn ra sau đó, Barca đã có 1 chiến thắng dễ dàng hơn Real rất nhiều khi đón tiếp Mallorca. Barcelona nhanh chóng có bàn thắng mở tỉ số do công của Griezmann. Thủ môn Stegen có pha phát động phản công quá mẫu mực và tiền đạo người Pháp không bỏ lỡ với pha chíp bóng chuẩn xác ở phút thứ 7.



Khoảng thời gian sau đó chứng kiến sự tỏa sáng của siêu sao Lionel Messi - người vừa giành danh hiệu Quả bóng Vàng lần thứ 6 trong sự nghiệp. Cầu thủ người Argentina ghi được hat-trick với các pha lập công ở các phút 17, 41 và 83. Suarez cũng đóng góp 1 bàn thắng ở phút 43.



Messi với cú hat-trick đưa Barca đến chiến thắng 5-2 trước Mallorca. (Ảnh: Reuters).