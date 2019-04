Messi miệt mài tập luyện, sẵn sàng gieo sầu cho MU

Các cầu thủ Barca có buổi tập làm quen sân Old Trafford chuẩn bị cho trận đấu với MU trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Champions League. Trong quá khứ, Barca chưa từng thắng MU ở sân Old Trafford, nhưng điều đó không làm Messi và các đồng đội bận tâm. M10 và đồng đội có trạng thái tinh thần tốt, thư giãn trước trận đại chiến. Messi thi đấu rất xuất sắc ở mùa giải năm nay, khi ghi 43 bàn thắng, 21 kiến tạo sau 40 trận ra sân cho Barca trên mọi đấu trường. Tính riêng ở sân chơi Champions League, M10 có 8 lần xé lưới đối phương và 3 đường kiến tạo, dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới". Do đó, M10 là mối hiểm họa lớn cho hàng thủ của MU ở trận đấu này. Hiện tại, Barca đang tìm kiếm danh hiệu Champions League đầu tiên của mình kể từ năm 2015. Trong khi đó, MU chưa vô địch kể từ năm 2008. Thủ thành Stergen miệt mài tập luyện. Pique trở lại mái nhà xưa để đối đầu với đội bóng cũ. Theo lịch trận đấu giữa MU vs Barca diễn ra vào lúc 2h tối nay (11/4)./.

