“Messi Thái” - Chanathip Songkrasin đắt giá gấp 23 lần Công Phượng

Theo định giá của transfermarkt, tiền đạo Công Phượng của Việt Nam có giá chuyển nhượng 23.000 Bảng (khoảng 700 triệu VNĐ) (Ảnh: Getty). Trong khi đó, "Messi Thái" - Chanathip Songkrasin được định giá 540.000 Bảng (hơn 16 tỉ VNĐ) cao hơn 23 lần so với Công Phượng (Ảnh: Getty). Không chỉ Công Phượng mà các cầu thủ quốc tịch Việt Nam có giá trị chuyển nhượng thấp hơn rất nhiều so với các cầu thủ Thái Lan. Sau đây là 10 cầu thủ Sau đây là 10 cầu thủ quốc tịch Thái Lan có giá trị chuyển nhượng cao nhất thời điểm hiện tại (Ảnh: Getty). 10. Peerapat Notchaiya giá 248.000 Bảng. 9. Charyl Chappuis - giá 270.000 Bảng. 8. Sarach Yooyen - giá 315.000 Bảng. 7. Tristan Do - giá 338.000 Bảng. 6. Adisak Kraisorn - giá 360.000 Bảng. 5. Kawin Thamsatchanan - giá 360.000 Bảng. 4. Tanaboon Kesarat - giá 405.000 Bảng. 3. Bunmathan - 450.000 Bảng. 2. Chanathip Songkrasin - giá 540.000 Bảng. 1. Teerasil Dangda - 585.000 Bảng. Những cầu thủ đắt giá nhất Thái Lan vị trí từ 11 đến 25. từ 26 đến 40.

