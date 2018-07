MU du đấu hè 2018: Nơi cứu cánh của những “ngôi sao mờ”

1. Alexis Sanchez: Sự xuất hiện của Alexis Sanchez tại MU được kì vọng sẽ cải thiện khả năng tấn công của CLB, tuy nhiên màn trình diễn của tiền đạo người Chile chỉ ở mức tròn vai. Anh vẫn thi đấu năng nổ, chạy nhiều nhưng tỏ ra lạc lõng, và không thể hiện được hết khả năng của mình. Mùa giải vừa qua, cầu thủ người Chile ra sân tổng cộng 40 trận cho CLB MU, ghi được 11 bàn thắng, có 9 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công. Con số không đến nỗi nào nhưng là chưa đủ nếu so với sự kỳ vọng từ các CĐV MU. 2. Anthony Martial: Cầu thủ người Pháp gia nhập MU trong mùa Hè 2015. Cầu thủ này từng gây ấn tượng mạnh mẽ trong mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, kể từ khi HLV Mourinho cập bến CLB, Martial đã không duy trì được đà thăng tiến. Điều đó khiến cho cầu thủ người Pháp cảm thấy thất vọng. Không dưới một lần, báo giới Anh đồn thổi về khả năng rời Old Trafford của Anthony Martial . Vấn đề ở chỗ, bản thân Anthony Martial cũng không ít lần khẳng định tình yêu của mình với MU, khúc mắc chỉ là anh chưa thực sự được HLV Mourinho tin tưởng và ít sử dụng. Tuy nhiên, mọi vấn đề có thể được bản thân Anthony Martial giải quyết nếu có thể gây ấn tượng với "Người đặc biệt" ở tour du đấu hè. 3. Luke Shaw: Một tài năng trẻ triển vọng, một ngôi sao ở hành lang cánh trái, người có thể kế thừa chiếc áo số 3 của Patrick Evra tại Man United và Ashley Cole tại đội tuyển Anh. Nhưng rồi, một chấn thương khủng khiếp khiến hậu vệ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của Southampton đánh mất tất cả. Mourinho từng nghi ngờ tinh thần thi đấu của hậu vệ trẻ người Anh.Thậm chí, nhà cầm quân người Bồ còn thẳng thừng chê bai năng lực thực sự của Luke Shaw. Những tin đồn về việc chia tay MU của cựu thần đồng nước Anh ngày một nhiều, nếu Luke Shaw vẫn muốn trụ lại Old Trafford, anh sẽ phải nỗ lực hết mình ghi điểm với người đặc biệt, trước mắt là ở tour du đấu hè. 4. Andreas Pereira: Sao trẻ người Brazil gây ấn tượng trong giai đoạn giao hữu tiền mùa giải 2017/2018 và có vẻ đã thuyết phục thành công HLV Jose Mourinho. Tuy nhiên, anh đã lựa chọn chuyển đến Valencia (Tây Ban Nha) thi đấu theo dạng cho mượn để đảm bảo được trao nhiều cơ hội thi đấu ở môi trường đỉnh cao. Ở đây, anh góp công lớn giúp Los Che bay cao trên BXH La Liga mùa giải 2017/2018 với vị trí thứ ba. Bản thân Pereira cũng đã có được 1 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Chính điều này đã thuyết phục được Mourinho gọi cầu thủ người Brazil trở lại Old Trafford. Tuy nhiên, để đảm bảo một suất đá chính trong đội hình "Quỷ đỏ" khi mùa giải mới bắt đầu sẽ phụ thuộc rất nhiều vào màn thể hiện của cầu thủ 22 tuổi này ở chuyến du đấu hè. 5. Eric Bailly: Được chính Mourinho mang về và đã có mùa giải thứ hai thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, tuyển thủ quốc tế người Bờ Biển Ngà mới chỉ có 56 lần ra sân cho “Quỷ đỏ” trên mọi mặt trận. Phần lớn thời gian Eric Bailly chỉ ngồi ngoài vì những chấn thương kéo dài. Vấn đề của tuyển thủ Bờ Biển Ngà không nằm ở phong độ mà là quá mẫn cảm với chấn thương. Vì thế, Tour du đấu hè là cơ hội để Eric Bailly tìm lại cảm giác tốt nhất của mình với trái bóng trước ngày Premier League trở lại.

