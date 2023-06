MU nhận tin cực vui từ thương vụ Harry Kane

Theo thông tin từ The Sun, Harry Kane muốn rời Tottenham ngay mùa hè này để đầu quân cho MU. Trong trường hợp không thể chuyển tới sân Old Trafford thi đấu, ngôi sao 29 tuổi sẽ tiếp tục gắn bó với Gà trống và ra đi vào mùa hè năm sau theo dạng chuyển nhượng tự do.

Hiện tại, Tottenham ưu tiên bán Kane cho một CLB ngoài nước Anh. Tuy nhiên, chân sút đã ghi tới 30 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh 2022/23 muốn tiếp tục chơi bóng tại xứ sở sương mù.

Kane muốn gia nhập MU ngay hè này (Ảnh: Getty)

Cũng theo The Sun, Kane sẽ lập tức từ chối nếu nhận được đề nghị từ Arsenal, Chelsea hay Newcastle. Trong khi 2 đội bóng của thành London có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Spurs thì “đại gia mới nổi” Newcastle khó có thể chi hơn 100 triệu bảng cho một cầu thủ sắp 30 tuổi.

Hiện tại, tương lai của Kane vẫn nằm trong tay của Chủ tịch Daniel Levy. Ông Levy từng ngăn tiền đạo sinh năm 1993 gia nhập Man City ở 2 phiên chợ hè gần nhất, sau đó nhà đương kim vô địch nước Anh đã chiêu mộ thành công “cỗ máy ghi bàn” Erling Haaland./.