MU và Chelsea tranh nhau “máy quét” của ĐT Anh

Declan Rice có thể chơi tốt ở cả vị trí tiền vệ phòng ngự lẫn trung vệ. (Ảnh: Getty)

Theo tờ The Sun, West Ham sẽ phải bán đi những trụ cột để xoay xở trước khó khăn tài chính do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngôi sao "hấp dẫn" nhất của The Hammers trên thị trường chuyển nhượng chính là Declan Rice.

Cầu thủ 21 tuổi ra mắt ĐT Anh hồi năm ngoái và nhanh chóng trở thành lựa chọn ưa thích của HLV Gareth Southgate ở vị trí tiền vệ trụ. Declan Rice là "máy quét" chủ lực của Tam sư trên hành trình chinh phục vòng loại EURO.

Màn trình diễn ấn tượng ở ĐT Anh cùng phong độ ổn định tại West Ham khiến Declan Rice trở thành mục tiêu theo đuổi của hàng loạt đội bóng Premier League.

MU và Chelsea chính là hai ứng viên nặng ký nhất trên đường đua giành chữ ký của Declan Rice. Được biết, West Ham sẽ chấp nhận để ngôi sao của mình ra đi nếu nhận được 70 triệu Bảng.

Đáng chú ý, Declan Rice được đào tạo cơ bản từ chính Chelsea trước khi chuyển sang West Ham ở tuổi 15. Tiền vệ này cũng chơi rất thân với Mason Mount, ngôi sao đang lên của The Blues.

Nguồn tin của The Sun cho hay, nếu có được Declan Rice từ West Ham, Chelsea nhiều khả năng sẽ chấp nhận bán Jorginho. Điểm đến của tiền vệ người Italia sẽ là Juventus, nơi HLV Maurizio Sarri đang muốn tái ngộ cùng học trò cưng ở Napoli và Chelsea.

Trong khi đó, MU là đội bóng được liên hệ thường xuyên với Declan Rice từ hai năm nay. Quỷ đỏ vẫn đang tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự chất lượng để thế chỗ Nemanja Matic đã 31 tuổi./.