Ngày này năm xưa: Thái Sơn Nam làm nên lịch sử cho Futsal Việt Nam

Sau 2 lần đoạt hạng ba ở các giải đấu năm 2015 và 2017, Thái Sơn Nam đặt mục tiêu sẽ cải thiện được thành tích ở giải đấu Futsal các CLB châu Á năm 2018, thậm chí là hướng đến chức vô địch.



Các cầu thủ Thái Sơn Nam ăn mừng chiến tích lịch sử ở giải Futsal các CLB châu Á 2018. (Ảnh: VFF).

Với dàn cầu thủ gồm các tuyển thủ Futsal Việt Nam cùng 2 ngoại binh chất lượng là Roberto Tobe và Abdulrahman Al-Tawail, Thái Sơn Nam đã có một giải đấu xuất sắc và một lần nữa lọt vào bán kết để đối đầu đại diện Lebanon - Bank of Beirut.



Ngày 10/8/2018, Thái Sơn Nam đối đầu Bank of Beirut với tham vọng lần đầu vào chung kết giải đấu cấp châu lục. Dù vậy, thầy trò HLV Miguel đã phải nhận liên tiếp những bàn thua và để đối thủ dẫn trước 3-1 sau khi kết thúc hiệp đấu đầu tiên.



Không còn gì để mất, Thái Sơn Nam liên tiếp dồn lên tấn công. Kết quả là Đức Tùng và Thành Tín liên tiếp ghi bàn để đại diện số 1 của Futsal Việt Nam dẫn ngược lại đối thủ 4-3.



Trong khoảng thời gian còn lại, Bank of Beirut buộc phải nỗ lực tấn công và liên tiếp để hổng hàng thủ. Tận dụng tốt những cơ hội đó, Thái Sơn Nam đã ghi thêm 2 bàn thắng và kết thúc trận đấu với chiến thắng 6-5.



Đánh bại đối thủ Tây Á, Thái Sơn Nam đã làm nên lịch sử cho Futsal Việt Nam khi lần đầu tiên vào đến chung kết giải Futsal các CLB châu Á. Dù sau đó thầy trò HLV Miguel phải nhận thất bại 2-4 trước Mes Sungun trong trận đấu tranh chức vô địch nhưng giải Futsal các CLB châu Á 2018 vẫn là giải đấu không thể nào quên với CLB Thái Sơn Nam cũng như Futsal Việt Nam./.