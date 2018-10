Ngũ đại gia Premier League tranh “Neymar của người Anh”

Danh sách những CLB muốn sở hữu chữ ký của tài năng trẻ Jadon Sancho ngày một kéo dài. Theo The Sun, MU, Arsenal, Liverool, Chelsea và Tottenham, đều đang theo sát tài năng trẻ mới 18 tuổi được mệnh danh là “Neymar của nước Anh” này. Được xem là của để dành ở Man City, nhưng việc bị HLV Pep "bỏ rơi" ở chuyến du đấu Hè đã làm tổn thương tài năng trẻ này và đây được cho là lý do khiến anh quyết định rời đi. Jadon Sancho gia nhập Dortmund vào năm 2017 và mới được đội bóng của Đức gia hạn hợp đồng đến năm 2022. Đến Bundesliga có vẻ như là quyết định đúng đắn của cầu thủ này, ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại của mùa 2018/2019. Từ đầu năm 2018, cầu thủ mới 18 tuổi này đã có 7 lần đá chính ở Bundesliga. Trong 7 trận này, anh có 1 bàn thắng và 5 pha kiến tạo. Anh đang là "Vua kiến tạo" tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Tây Ban Nha, Anh, Đức, Pháp, Italia). Đáng chú ý, Sancho có 2 đường chuyền thành bàn và trực tiếp ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-0 của Dortmund trước Leverkusen. Thành tích quá ấn tượng với một cầu thủ mới 18 tuổi, nếu ở lại Etihad, liệu điều này có xảy ra? Giá của Jadon Sancho vào khoảng 18 triệu Bảng theo định giá của transfermarkt. Một con số không quá cao nếu đem so với màn trình diễn thuyết phục của cầu thủ này từ đầu mùa.

