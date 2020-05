Nhiều tuyển thủ Việt Nam phải đá Cúp QG trên sân không khán giả

Vòng sơ loại Cúp QG 2020 diễn ra cuối tuần này là dịp để người hâm mộ lần đầu được đến sân theo dõi các trận đấu của bóng đá Việt Nam trong năm 2020. Đã có những trận đấu tạo nên "cơn sốt vé" như trường hợp của trận Nam Định - HAGL.



Trận đấu Khánh Hòa - Viettel ở vòng sơ loại Cúp QG 2020 sẽ diễn ra trên sân không khán giả.

Tuy nhiên, do ban điều hành giải giao quyền tổ chức và bố trí khán giả vào sân cho từng BTC sân địa phương nên vẫn có trường hợp các cầu thủ phải thi đấu trên sân không khán giả. Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã không cho phép khán giả vào sân 19/8 để cổ vũ trận đấu giữa Khánh Hòa và Viettel, trận đấu này sẽ được tổ chức không khán giả.



Như vậy, người hâm mộ tại Khánh Hóa sẽ không có dịp được vào sân để theo dõi các tuyển thủ quốc gia Việt Nam như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Trọng Hoàng thi đấu trong khi đội chủ nhà Khánh Hòa sẽ mất đi động lực từ các khán đài.



Trận Khánh Hòa - Viettel là trận duy nhất không được phép đón khán giả ở vòng sơ loại Cúp QG 2020. 9 sân đấu khác tại những địa phương như Nam Định, Nghệ An, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, , Bình Phước và Đồng Tháp đều sẽ đón khán giả vào sân.



Các trận đấu vòng sơ loại Cúp QG 2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày 23, 24 và 25/5./.