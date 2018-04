Nhìn lại sự nghiệp thăng trầm của HLV Wenger tại Arsenal

1. Arsene Wenger, ông là ai?: Wenger là huấn luyện viên người Pháp sinh ngày 22 tháng 10 năm 1949. Năm 1996, ông trở thành huấn luyện viên của Arsenal và hai năm sau đó đã giành chức vô địch giải Ngoại hạng và FA Cup. Arsene Wenger được đánh giá là huấn luyện viên vĩ đại nhất của Arsenal. Bằng tài năng xuất chúng của mình, vị chiến lược gia người Pháp đã đem về vô số danh hiệu lớn nhỏ cho các Pháo thủ thành London, một trong số đó là chiếc cúp vàng Premier League vào mùa bóng 2003/04. 2. Gã du mục Anelka: Năm 1997, Arsene Wenger thông báo Arsenal đã chính thức có được Nicolas Anelka với mức giá 500.000 bảng từ PSG. Tiền đạo người Pháp ghi được 23 bàn tại giải Ngoại hạng sau 65 trận đấu trước khi bị đem bán cho Real với giá kỉ lục 23.3 triệu bảng. 3. Những chiếc cúp bạc đầu tiên: Hai năm sau khi kí hợp đồng với đội bóng chủ sân Emirates, Arsene Wenger đã đem về cú đúp danh hiệu Premier League và FA Cup vào mùa bóng 1997/98. 4. Sức mạnh của Vieira: Arsene Wenger "lời qua tiếng lại" với đội trưởng của Arsenal sau khi tiền vệ người Pháp bị đuổi khỏi sân. Trong 9 năm gắn bó với Arsenal, Vieira luôn là một cái tên không thể thay thế của Wenger. Cựu đội trưởng Arsenal đã cùng Pháo thủ giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 4 cúp FA. 5. Đứa con của thần gió: Năm 1999, Arsene Wenger đã tạo ra một bước ngoặt lịch sử khi quyết định mang Henry về từ Juventus với giá 11 triệu bảng. Cầu thủ người Pháp đã trở thành huyền thoại của Arsenal sau khi ghi đến 228 bàn thắng trên tất cả các đấu trường. 6. Niềm vui nhân đôi: Wenger cùng các cầu thủ Arsenal ăn mừng chiến thắng 1-0 trước Manchester United ngay trên sân nhà Old Trafford. Kết quả này đã đem về cú đúp danh hiệu cho các Pháo thủ trong năm 2002 (Premier League và FA Cup). 7. Mùa giải phi thường: Arsene Wenger và các cầu thủ ăn mừng chức vô địch Premier League mùa bóng 2003/04 sau khi đánh bại các đối thủ Leicester City 2-1 ở vòng đấu cuối. Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh thậm chí còn trao tặng Arsenal một phiên bản bằng vàng của chiếc cúp Premier League nhờ thành tích bất bại 49 trận liên tiếp. 8. Sao mai Fabregas: Sớm nhìn ra tài năng của Cesc, Arsene Wenger đã đem anh về từ Barcelona khi cầu thủ này mới chỉ là một cậu nhóc. Fabregas đã chơi 303 trận cho Pháo thủ và từng đeo băng đội trưởng của đội bóng. 9. Ác mộng đêm Paris: Gương mặt thất thần của Arsene Wenger sau khi Arsenal để thua Barcelona với tỉ số 1-2 trong trận chung kết Champions League 2006 diễn ra trên sân Stade de France. 10. Ngôi nhà mới: Arsene Wenger tạo dáng bên ngoài sân Emirates trong quá trình xây dựng. 11. Đấu khẩu cùng Pardew: Arsene Wenger và Alan Pardew cãi nhau bên ngoài đường pitch. Thậm chí trợ lý trọng tài còn phải can ngăn hai vị huấn luyện viên này. 12. Những chiếc khóa áo phiền phức: Sau bao năm, Arsene Wenger vẫn phải đánh vật với những chiếc khóa áo. Hình ảnh Wenger kéo khóa áo khoác chật vật đến nỗi trang web chuyên về thời trang cho các quý ông Topman.com đã đăng tải hẳn một bài viết bàn về phong cách ăn mặc của Wenger trên đường biên với những hướng dẫn lựa chọn áo khoác. 13. Ngày buồn ở Birmingham: Arsene Wenger trấn tĩnh đội trưởng William Gallas sau khi Arsenal để Birmingham gỡ hòa 2-2 trong trận đấu vào năm 2008 mặc dù đã vươn lên dẫn trước. Tiền đạo Eduardo cũng gặp phải một chấn thương kinh hoàng trong trận đấu này. 14. Gã đàn ông cô độc: Arsene Wenger bị đuổi lên khán đài sân Old Trafford sau khi bực tức đá chai nước trong một tình huống trọng tài không công nhận bàn thắng. Arsenal sau đó đã để thua Quỷ đỏ với tỉ số 2-1. 15. Tận thế ở Old Trafford: Arsene Wenger đau khổ sau khi đội bóng của ông để thua Manchester United với kết quả không tưởng 8-2. 16. Những người trợ lí mới: Arsene Wenger bổ nhiệm Pat Rice (trái) và Steve Bold ( thứ ba bên phải) làm trợ lí của mình. 17. Đại chiến Mourinho: Wenger và đối thủ không đội trời chung Mourinho xô xát trong một trận đấu trên sân Stamford Bridge vào năm 2014. 18. Người hùng cúp FA: Arsene Wenger trong vòng tay các học trò sau khi Arsenal đánh bại Hull City ở trận chung kết cúp FA năm 2014 với tỉ số 2-1. 19. FA một lần nữa: Wenger giành chiếc cúp FA thứ 6 cùng Arsenal sau khi đánh bại Aston Villa với tỉ số 4-0 trong trận chung kết vào năm 2015. 20. Bom tấn Mesut Ozil: Mùa hè năm 2013, Arsene Wenger quyết định chi tiền tấn mang Ozil về sân Emirates. Với số tiền 42.4 triệu bảng mà Pháo thủ đã phải trả cho Real, Ozil đã trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất của câu lạc bộ. 21. Kích nổ “bom tấn” Alexis Sanchez: Ở mùa hè năm 2014, HLV Wenger kích nổ thêm “bom tấn” Alexis Sanchez với 35 triệu Bảng. 22. Arsenal tiếp tục thành công tại Siêu Cup nước Anh: Vào năm 2015, Arsenal đã đánh bại Chelsea với tỷ số 1-0, qua đó lần thứ 6 vô địch Siêu Cúp nước Anh dưới triều đại của HLV Wenger 23. FA Cup 2017 cứu vãn sự nghiệp HLV Wenger tại Arsenal: Bên cạnh trận thua muối mặt trước Bayern với tổng tỷ số 2-10 tại Champions League, thì việc kết thúc ở vị trí thứ 5 tại Premier League, tưởng chừng là dấu chấm hết cho sự nghiệp của HLV Wenger tại Arsenal. Tuy nhiên việc Pháo thủ giành được FA Cup 20017, qua đó lập kỷ lục mới tại giải đấu này đã cứu vãn sự nghiệp của “Giáo sư” tại Pháo thủ và ông được gia hạn thêm 2. 24. Lập cú đúp danh hiệu với Siêu Cup nước Anh 2017: Trên chấm luân lưu, Arsenal đã đánh bại Chelsea để lần thứ 7 Pháo thủ đăng quang tại Siêu Cup nước Anh dưới triều đại HLV Wenger. 25. Tạm biệt HLV Wenger: Mới đây, HLV Wenger đã gửi tâm thư và qua đó xác nhận việc sẽ chia tay Arsenal vào cuối mùa giải năm 2017/2018.

