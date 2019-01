Những đội bóng lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019: Việt Nam thẳng tiến?

Ở lượt trận cuối cùng tại vòng bảng Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam đã xuất sắc đánh bại ĐT Yemen, qua đó chính thức xếp ở vị trí thứ 3 của bảng D. Với 3 điểm có được, ĐT Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 3 trên tổng số 6 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất tại Asian Cup 2019. Nếu thành tích này được giữ nguyên, ĐT Việt Nam sẽ góp mặt tại vòng 1/8 với tư cách là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn cần phải chờ xem kết quả của các cặp đấu giữa Lebanon vs CHDCND Triều Tiên, Oman vs Turkmenistan. Vậy cùng điểm lại những đội bóng góp mặt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019: 1. UAE: 5 điểm (Nhất bảng A) 2. Thái Lan: 4 điểm (Nhì bảng A) 3. Bahrain: 4 điểm (Thứ ba bảng A) 4. Jordan: 7 điểm (Nhất bảng B) 5. Australia: 6 điểm (Nhì bảng B) 6. Hàn Quốc: 9 điểm (Nhất bảng C) 7. Trung Quốc: 6 điểm (Nhì bảng C) 8. Kyrgyzstan: 3 điểm (Thứ ba bảng C) 9. Iran: 7 điểm sau (Nhất bảng D) 10. Iraq: 7 điểm (Nhìn bảng D) 11. Qatar: 6 điểm sau 2 lượt trận (Nhất bảng E) 12. Saudi Arabia: 6 điểm sau 2 lượt trận (Nhì bảng E) 13. Uzbekistan: 6 điểm sau 2 lượt trận (Nhất bảng F) 14. Nhật Bản: 6 điểm sau 2 lượt trận (Nhì bảng F) 15. Việt Nam: 3 điểm (Thứ ba bảng D- chờ kết quả của 2 lượt trận cuối) 16. Palestine: 2 điểm (Thứ ba bảng B- chờ kết quả của 2 lượt trận cuối) 17. Oman: 0 điểm (Thứ ba bảng F- chưa đá lượt trận cuối) 18. Lebanon: 0 điểm (Thứ ba bảng E- chưa đá lượt trận cuối)

Ở lượt trận cuối cùng tại vòng bảng Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam đã xuất sắc đánh bại ĐT Yemen, qua đó chính thức xếp ở vị trí thứ 3 của bảng D. Với 3 điểm có được, ĐT Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 3 trên tổng số 6 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất tại Asian Cup 2019. Nếu thành tích này được giữ nguyên, ĐT Việt Nam sẽ góp mặt tại vòng 1/8 với tư cách là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn cần phải chờ xem kết quả của các cặp đấu giữa Lebanon vs CHDCND Triều Tiên, Oman vs Turkmenistan. Vậy cùng điểm lại những đội bóng góp mặt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019: 1. UAE: 5 điểm (Nhất bảng A) 2. Thái Lan: 4 điểm (Nhì bảng A) 3. Bahrain: 4 điểm (Thứ ba bảng A) 4. Jordan: 7 điểm (Nhất bảng B) 5. Australia: 6 điểm (Nhì bảng B) 6. Hàn Quốc: 9 điểm (Nhất bảng C) 7. Trung Quốc: 6 điểm (Nhì bảng C) 8. Kyrgyzstan: 3 điểm (Thứ ba bảng C) 9. Iran: 7 điểm sau (Nhất bảng D) 10. Iraq: 7 điểm (Nhìn bảng D) 11. Qatar: 6 điểm sau 2 lượt trận (Nhất bảng E) 12. Saudi Arabia: 6 điểm sau 2 lượt trận (Nhì bảng E) 13. Uzbekistan: 6 điểm sau 2 lượt trận (Nhất bảng F) 14. Nhật Bản: 6 điểm sau 2 lượt trận (Nhì bảng F) 15. Việt Nam: 3 điểm (Thứ ba bảng D- chờ kết quả của 2 lượt trận cuối) 16. Palestine: 2 điểm (Thứ ba bảng B- chờ kết quả của 2 lượt trận cuối) 17. Oman: 0 điểm (Thứ ba bảng F- chưa đá lượt trận cuối) 18. Lebanon: 0 điểm (Thứ ba bảng E- chưa đá lượt trận cuối)