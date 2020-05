Những đối thủ đã từng chạm trán ĐT Việt Nam mà bạn có thể chưa biết

ĐT Việt Nam vs Estonia (4/1/1995)



Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 1995, ĐT Việt Nam đã có trận giao hữu với Estonia trên sân Thống Nhất. Với những trụ cột như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 nhờ pha ghi bàn duy nhất của Huỳnh Đức ở phút 66.



Hình ảnh từ trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Mozambique năm 2012. (Ảnh: Thanh Niên).

ĐT Việt Nam vs Bosnia (22/2/1997)



Tham dự Dunhill Cup 1997 ở Malaysia, ĐT Việt Nam có cơ hội đối đầu với những đội bóng mà chúng ta chưa từng gặp trước đây. Trong số đó có ĐT Bosnia. Dù vậy, với lực lượng không phải là mạnh nhất, ĐT Việt Nam đã thất bại 0-4 trước đối thủ đến từ châu Âu.



ĐT Việt Nam vs Zimbabwe (26/2/1997)



Trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng giải Dunhill Cup 1997, ĐT Việt Nam chạm trán đối thủ đến từ châu Phi - Zimbabwe. Trước đội bóng mạnh hơn cả về thể lực lẫn trình độ, ĐT Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-6.



ĐT Việt Nam vs Albania (12/2/2003)



Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 22, VFF đã quyết định để lực lượng trẻ dưới 23 tuổi làm nòng cốt ĐT Việt Nam đi thi đấu các trận giao hữu quốc tế nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm. Một trong số đó là trận đấu với Albania trong giải đấu tập huấn ở Italy. Chung cuộc đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Thành Vinh đã phải nhận thất bại 0-5.



ĐT Việt Nam vs Jamaica (24/6/2007)



Trong hành trình chuẩn bị cho Asian Cup 2007, ĐT Việt Nam đã có cuộc đọ sức với ĐT Jamaica khi đó được dẫn dắt bởi "thầy phù thủy" Milutinovic trên sân Mỹ Đình. Thầy trò HLV Riedl đã có màn "chạy đà" hoàn hảo trước giải đấu lớn bằng chiến thắng 3-0 nhờ các pha lập công của Công Vinh, Đức Dương và Anh Đức.



ĐT Việt Nam vs ĐT Mozambique (23/6/2012)



Nhân dịp kỷ niệm 37 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Mozambique, đội bóng châu Phi đã đến thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam trên sân Thống Nhất. ĐT Việt Nam khi đó được dẫn dắt bởi HLV Phan Thanh Hùng và đã có chiến thắng 1-0 nhờ tình huống phản lưới nhà của hậu vệ đội bạn./.