Paris Saint-Germain chính thức vô địch Ligue 1

Do Lille bị Toulouse cầm hòa 0-0 trong trận đấu sớm vòng 33 diễn ra vào hôm qua 21/04 nên Paris Saint-Germain đã chính thức bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 mùa giải 2018-19.

Các cầu thủ PSG đã chính thức lên ngôi vô địch Ligue I mùa này. (Ảnh: AP)

Bước vào vòng 33 Ligue 1, Paris Saint-Germain có 81 điểm, nhiều hơn 17 điểm so với đội xếp thứ 2 (Lille). Do đó, thầy trò Thomas Tuchel chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa ở màn tiếp đón Monaco để chính thức đăng quang Ligue 1. Mặc dù vậy, khi trận đấu này chưa diễn ra, gã nhà giàu thủ đô Paris đã lên ngôi. Lý do là ở trận đấu sớm vòng 33, Lille đã bị Toulouse cầm hòa với tỷ số 0-0. Do mùa giải chỉ còn lại 5 vòng đấu nữa nên ngay cả khi toàn thắng các trận còn lại, Lille cũng chỉ có thể giành số điểm tối đa là 80, kém 1 so với điểm số hiện tại của Paris Saint-Germain.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Đây là chức vô địch Ligue 1 thứ 8 trong lịch sử của Paris Saint-Germain. Trong phần còn lại của mùa giải, PSG vẫn còn cơ hội giành 1 danh hiệu nữa là cúp QG Pháp. Thầy trò Tuchel sẽ gặp Rennes ở trận tranh chức vô địch vào ngày 27/4 tới./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER