Paul Pogba và những ngôi sao “lụi tàn” dưới tay HLV Mourinho

Mới đây, HLV Mourinho đã hết kiên nhẫn với Paul Pogba khi ngôi sao người Pháp đang sa sút thảm bại. Cụ thể nhất là việc "Người đặc biệt" rút anh ra sau 58 phút trong trận thua tủi hổ 0-1 trước West Brom. Vậy cùng điểm lại những ngôi sao từng "lụi tàn" dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho: 1. Iker Casillas: Thủ thành người Tây Ban Nha là biểu tượng của Real, nhưng vì mâu thuẫn cá nhân và một số lý do khác, Casillas đã bị đày ải lên ghế dự bị, sau đó đánh mất dần phong độ. 2. Kaka: Sự nghiệp của Kaka đi xuống vì những chấn thương và một phần là không được HLV Mourinho trọng dụng. 3. Juan Cuadrado: Sau kỳ World Cup 2014 thành công, Cuadrado đã chọn Chelsea làm điểm dừng chân tiếp theo. Tuy nhiên, đây là quyết định sai lầm của cầu thủ người Colombia, khi anh bị HLV Mourinho ghẻ lạnh ở Stamford Bridge. 4. Romelu Lukaku: Theo lý thuyết, Lukaku là sự thay thế hoàn hảo cho Didier Drogba ở Chelsea thế nhưng tiền đạo này gần như mất tích dưới sự dẫn dắt của Mourinho. Tuy nhiên ở màu áo Quỷ đỏ, anh trở thành miếng ghép quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của “Người đặc biệt”. 5. Lassana Diarra: Được mua về năm 2009, tuyển thủ Pháp có mùa giải đầu vô cùng thành công và được NHM Real ủng hộ. Tuy nhiên, khi Jose Mourinho, Diarra không được trọng dụng và phải ra đi. 6. Anthony Martial: Là cầu thủ quan trọng bậc nhất của MU mùa giải 2015/17 nhưng sau khi Jose Mourinho xuất hiện, Martial bỗng dưng trở nên vô hại. Mùa giải vừa qua, Martial thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị và chưa biết chừng sẽ bị Quỷ đỏ bán đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. 7. Nuri Sahin: Tiền vệ này gia nhập Real là vì Mourinho, nhưng vì những chấn thương và lối chơi không hợp với chiến thuật của “người đặc biệt” nên anh không được trọng dụng. 8. Mohamed Salah: Chelsea từng phải bỏ ra 11 triệu bảng chiêu mộ Salah tháng 1/2014, nhưng dưới triều đại của Mourinho, Salah liên tục phải ngồi dự bị. Hiện tại, cầu thủ này đang tpar sáng dưới Liverpool. 9. Kevin De Bruyne : Là một tiền vệ tài năng, nhưng Kevin De Bruyne đã không thể tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của Mourinho, khi làm việc ở Chelsea. Tháng 1/2014, cầu thủ người Bỉ bị bán sang Wolfsburg. Tại đây, Kevin De Bruyne thi đấu tốt và được Man City mua về và đang trở thành trụ cột của Man Xanh. 10. Hamit Altintop: Hamit Altintop không được HLV Jose Mourinho trọng dụng ở Real, cầu thủ này chỉ được ra sân 12 lần, trong đó có 5 trận tại La Liga trong 1 mùa giải. 11. David Luiz: Anh từng có mâu thuẫn không nhỏ với Jose Mourinho trước khi bị bán cho PSG với mức giá hời. Tuy nhiên chỉ sau 2 năm chơi bóng ở Pháp, cựu hậu vệ Benfica lập tức được HLV Antonio Conte đưa trở lại sân Stamford Bridge. 12. Andre Schurrle: Chỉ vài tháng sau khi vô địch World Cup 2014 cùng tuyển Đức, Schurrle phải trở lại với băng ghế dự bị ở Chelsea. Ngay lập tức trong kỳ CN mùa Đông năm 2015, Schurrle gia nhập Wolfsburg và dần hồi sinh. Mùa Hè năm 2016, anh được Dortmund chiêu mộ với mức giá kỷ lục của đội bóng này. 13. Luke Shaw: Shaw từng được mong đợi sẽ làm chủ hành lang cánh trái của MU trong vòng 10 năm tới và thực tế thì Shaw đã chơi ấn tượng dưới thời Louis van Gaal trước khi dính chấn thương khá nặng. Sau khi hồi phục, Shaw không nhận được sự tin tưởng từ Jose Mourinho và đang đối mặt với nguy cơ bị tống khứ khỏi sân Old Trafford. 14. Paul Pogba: Cập bến MU với giá kỷ lục tuy nhiên sau mùa giải đầu tiên tại Quỷ đỏ, ngôi sao người Pháp dần đánh mất phong độ. Và dường như HLV Mourinho đã hết kiên nhẫn với Pogba và nhiều khả năng anh sẽ phải sớm chia tay Old Trafford. 15. Ezequiel Garay: Mùa hè năm 2011, Garay quyết định rời Real Madrid chuyển tới Benfica khi không được Jose Mourinho trọng dụng. Tại Bồ Đào Nha, cầu thủ sinh năm 1986 đã khẳng định được tài năng, là nhân tố chủ chốt trong thành tích giành tổng cộng 4 danh hiệu quốc nội bên cạnh 2 lần vào chung kết Europa League chỉ sau 3 năm.

