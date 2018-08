Phá kỷ lục thế giới, Chelsea chọn xong người thay Thibaut Courtois?

Ngay khi cùng ĐT Bỉ giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2018, thủ thành Courtois đã liên tiếp có những động thái bày tỏ mong muốn được chuyển đến một câu lạc bộ khác để phát triển sự nghiệp. Điểm đến yêu thích của Courtois là Real Madrid, thủ thành 26 tuổi này đã bày tỏ ý nguyện được trở về Tây Ban Nha thi đấu để thuận tiện cho việc chăm sóc vợ và 2 con. Nhận thức được khả năng mất đi thủ thành số 1 của mình Chelsea đang rất tích cực tìm kiếm phương án thay thế. Sau khi The Blues liên tiếp thất bại trong nỗ lực đem về những cái tên như Jordan Pickford (Everton), Jack Butland (Stoke City) và Jan Oblak (Atletico Madrid). Thủ thành Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao) chính là người được CLB này nhắm tới. Cầu thủ người Tây Ban Nha hiện còn thời hạn hợp đồng tới năm 2025 với Athletic Bilbao, mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 80 triệu Euro. Theo Dailystar, Chelsea chấp nhận chi số tiền lớn thậm chí phá kỷ lục thế giới để có được Kepa Arrizabalaga. Cụ thể, mức phí mà The Blues dự chi cho thương vụ này có thể sẽ vượt qua số tiền kỷ lục mà Liverpool bỏ ra để chiêu mộ thủ thành Alisson Becker từ AS Roma. Thủ thành 23 tuổi cũng được cho là đã đáp chuyến bay đến London để hoàn tất hợp đồng gia nhập Chelsea trước khi thị trường CN Hè chính thức đóng cửa. Như vậy, nhiều khả năng Kepa Arrizabalaga sẽ thế chỗ Alisson Becker trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới. Kepa sinh năm 1994, là một trong những gương mặt trẻ sáng giá nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, cầu thủ 23 tuổi này từng được Real liên hệ kèm bản hợp đồng có thời hạn lên tới 7 năm. Nhưng cuối cùng, thương vụ này cuối cùng đã đổ bể vì không nhận được sự đồng thuận từ HLV Zinedine Zidane.

Ngay khi cùng ĐT Bỉ giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2018, thủ thành Courtois đã liên tiếp có những động thái bày tỏ mong muốn được chuyển đến một câu lạc bộ khác để phát triển sự nghiệp. Điểm đến yêu thích của Courtois là Real Madrid, thủ thành 26 tuổi này đã bày tỏ ý nguyện được trở về Tây Ban Nha thi đấu để thuận tiện cho việc chăm sóc vợ và 2 con. Nhận thức được khả năng mất đi thủ thành số 1 của mình Chelsea đang rất tích cực tìm kiếm phương án thay thế. Sau khi The Blues liên tiếp thất bại trong nỗ lực đem về những cái tên như Jordan Pickford (Everton), Jack Butland (Stoke City) và Jan Oblak (Atletico Madrid). Thủ thành Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao) chính là người được CLB này nhắm tới. Cầu thủ người Tây Ban Nha hiện còn thời hạn hợp đồng tới năm 2025 với Athletic Bilbao, mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 80 triệu Euro. Theo Dailystar, Chelsea chấp nhận chi số tiền lớn thậm chí phá kỷ lục thế giới để có được Kepa Arrizabalaga. Cụ thể, mức phí mà The Blues dự chi cho thương vụ này có thể sẽ vượt qua số tiền kỷ lục mà Liverpool bỏ ra để chiêu mộ thủ thành Alisson Becker từ AS Roma. Thủ thành 23 tuổi cũng được cho là đã đáp chuyến bay đến London để hoàn tất hợp đồng gia nhập Chelsea trước khi thị trường CN Hè chính thức đóng cửa. Như vậy, nhiều khả năng Kepa Arrizabalaga sẽ thế chỗ Alisson Becker trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới. Kepa sinh năm 1994, là một trong những gương mặt trẻ sáng giá nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, cầu thủ 23 tuổi này từng được Real liên hệ kèm bản hợp đồng có thời hạn lên tới 7 năm. Nhưng cuối cùng, thương vụ này cuối cùng đã đổ bể vì không nhận được sự đồng thuận từ HLV Zinedine Zidane.