Real Madrid - Alaves: Vắng Ramos liệu có niềm vui?

Kể từ khi La Liga trở lại vào giữa tháng 6, Real Madrid đang duy trì thành tích toàn thắng và giành được 21 điểm tuyệt đối. Trong 7 trận đấu này, hàng công Real chơi không quá hiệu quả khi họ chỉ ghi được 13 bàn thắng nhưng điều quan trọng là họ đã giành được điểm số tối đa.



Vắng Ramos sẽ là bài toàn không dễ giải với Real Madrid lúc này. (Ảnh: Getty).

Trong số 13 bàn thắng ấy của Real, đáng ngạc nhiên là trung vệ Sergio Ramos đã đóng góp đến 5 bàn thắng. Ở 2 trận gần nhất, Ramos là người ghi cả 2 bàn thắng trong những chiến thắng 1-0 của đội chủ sân Bernabeu trước các đối thủ Bilbao và Getafe.



Đang có phong độ cao là vậy nhưng Ramos sẽ vắng mặt ở trận đấu Real gặp Aleves ở vòng 35 La Liga do đã nhận đủ số thẻ vàng. Cùng bị treo giò giống Ramos ở trận này còn có hậu vệ phải Dani Carvajal. Những khó khăn về nhân sự hàng thủ có thể khiến HLV Zidane gặp đôi chút lăn tăn về việc bố trí cầu thủ đá chính trước Alaves nhưng quan trọng hơn là việc vắng Ramos sẽ tạo nên những bất cập trong việc tiếp cận khung thành đối thủ của Real.



Ở các trận đấu thời "hậu Covid-19", hàng tấn công của Real với những Benzema, Vinicius, Asensio cũng chỉ ghi được 5 bàn thắng (bằng một mình Ramos). Trong 2 trận gần nhất, các pha lên bóng của Real cho thấy sự bế tắc và phần nào đó thiếu ý tưởng. Điều đó sẽ không được phép lặp lại ở trận đấu với Alaves khi Barca vẫn đang theo sát phía sau với chỉ 1 điểm kém hơn.



Cũng may cho Real là Alaves đang có phong độ không tốt thời gian gần đây, đội bóng này đã toàn thua ở 5 trận gần nhất và vẫn chưa thoát được khỏi khu vực có nguy cơ xuống hạng.



Đoàn quân của Juan Muniz cũng không có sự phục vụ của Ruben Duarte và thủ môn Fernando Pacheco do chấn thương. Sẽ là những cơn đau đầu cho HLV 51 tuổi trong việc lựa chọn nhân sự ở hàng thủ của Alaves.



Xét về tương quan, Real đương nhiên được đánh giá cao hơn nhưng xét về toàn cuc, sẽ không dễ để Real đạt được mục tiêu 3 điểm khi niềm cảm hứng của họ trong những trận vừa qua - Sergio Ramos vắng mặt. Trận đấu giữa Real và Alaves sẽ bắt đầu lúc 3h rạng sáng mai (11/7) theo giờ Việt Nam trên sân Di Stefano./.



Đội hình dự kiến:



Real Madrid: Courtois; Mendy, Militao, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Asensio



Alaves: Jimenez; Aguirregabiria, Laguardia, Magellan, Marin; Pons, Fejsa, Pina, Mendez; Joselu, Perez