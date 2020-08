Ronaldo chính thức hết cơ hội giành giày Vàng châu Âu?

Rạng sáng mai (2/8), Juventus sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của Serie A mùa giải năm nay gặp AS Roma. Trước trận đấu này, Juventus đã chính thức vô địch Serie A sớm 2 vòng đấu.



Ronaldo có thể sẽ phải hy sinh danh hiệu cá nhân để hướng tới mục tiêu tập thể của Juventus ở Champions League. (Ảnh: Getty).

Động lực còn lại của Juve trong cuộc đấu với AS Roma chính là cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A cũng như chiếc giày Vàng châu Âu của Ronaldo. Trước vòng đấu cuối, Ronaldo có 31 bàn thắng trong khi người xếp trên anh là Immobile đã có đến 35 bàn.



Để có thể giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A cũng như chiếc giày Vàng châu Âu, CR7 cần ghi đến 5 bàn thắng trong trận đấu tới, đồng thời hy vọng Immobile "tịt ngòi" trong trận Napoli gặp Lazio. Đây là viễn cảnh không dễ thực hiện ngay cả trong ngày Ronaldo đạt phong độ cao nhất.



Trong khi đó, trước mắt Juventus vẫn còn trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League với Lyon vào ngày 7/8 và CR7 đương nhiên là mắt xích hết sức quan trọng trong thành phần Juve hướng đến trận đấu đó, nhất là khi thầy trò HLV Sarri đã thất bại 0-1 ở lượt đi.



Chính vì thế, khả năng CR7 sẽ phải hy sinh danh hiệu cá nhân để hướng tới mục tiêu tập thể là rất cao. Chính HLV Sarri cũng đã để ngỏ khả năng dùng đội hình U23 của Juventus để tiếp đón AS Roma trong trận đấu cuối cùng của Serie A.



Trận đấu giữa Juventus và AS Roma sẽ diễn ra lúc 1h45 rạng sáng ngày 2/8 theo giờ Việt Nam./.