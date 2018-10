Rooney lập cú đúp, DC United giành vé play-off MLS Cup

Rooney trở thành "đầu tàu" của DC United trong trận đấu quan trọng với New York City. Ngay phút thứ 8, "chàng Shrek" đã có pha dứt điểm cận thành mở tỉ số trận đấu. Dù không còn nhanh nhẹn nhưng những kỹ năng chuyền bóng, dứt điểm của Rooney vẫn rất tốt. Phút 24, vẫn là Rooney khuấy đảo hàng thủ New York City và sau đó tạo điều kiện cho Acosta ghi bàn nhân đôi cách biệt. Sang hiệp 2, Rooney lại nhận trọng trách thực hiện quả phạt đền. Anh lạnh lùng đánh bại thủ môn của New York City. Dù sau đó, David Villa gỡ lại một bàn cho New York City, nhưng chung cuộc DC United vẫn có chiến thắng đậm 3-1. Rooney và các đồng đội giành vé đá play-offs ở MLS Cup 2018.

