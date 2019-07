Sau vòng 14 V-League 2019: Hà Nội FC trở lại ngôi đầu

HAGL ôm hận ở Pleiku



4 ngày sau thất bại ở tứ kết Cúp Quốc gia trước Quảng Nam, HAGL trở về Pleiku tiếp đón đối thủ ở vòng 14 V-League 2019. Những tưởng lợi thế sẽ giúp đội bóng phố núi phục thù Quảng Nam để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng mọi chuyện lại không phải vậy.

HAGL thất bại trước Quảng Nam trên sân nhà.



Mặc dù có bàn mở tỉ số do công của Kim Bongjin ở phút 11 nhưng HAGL không bảo vệ được thành quả của mình. Những lỗ hổng ở hàng thủ khiến HAGL nhận 2 bàn thua ở các phút 30 và 69 do công của Nguyễn Như Tuấn và Hà Minh Tuấn.

Trong khoảng thời gian 20 phút cuối trận, HLV Lee Tae-hoon chỉ đạo các học trò chơi tấn công với tốc độ cao để tìm bàn gỡ, nhưng trong ngày mà Quảng Nam thi đấu tập trung, bọc lót tốt cho nhau, HAGL đã không làm được điều mình muốn, qua đó nhận thất bại với tỉ số 1-2.

Đây là trận thua thứ 7 của HAGL ở mùa giải năm nay. Sau 14 vòng đấu, đội chủ sân Peliku có vỏn vẹn 15 điểm, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Quảng Nam có 14 điểm, tạm xếp vị trí 13.

BXH sau vòng 14 V-League 2019: Hà Nội FC qua mặt TP HCM, HAGL thứ 11 VOV.VN -Sau vòng 14, Hà Nội FC chính thức qua mặt TP HCM để giành lại ngôi đầu, trong khi đó HAGL giậm chân ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League 2019.

Hà Nội FC ca khúc khải hoàn ở Lạch Tray

Trận cầu tâm điểm của vòng 14 V-League 2019 là màn so tài của Hải Phòng với Hà Nội FC. Mặc dù thi đấu dưới sức nóng của thời tiết và áp lực từ trên khán đại ở Lạch Tray nhưng các nhà đương kim vô địch vẫn giữ được cái đầu lạnh.

Hà Nội FC hạ gục Hải Phòng tại Lạch Tray.



Ngay ở phút 13, Văn Quyết đã mở tỉ số cho Hà Nội FC với cú đánh đầu hiểm hóc từ đường chuyền của Đức Huy. Ngay ở đầu hiệp 2, Phạm Hoài Dương gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng, nhưng niềm vui của đội chủ nhà ngắn chẳng tày gang.

Bởi vì chỉ 2 phút sau khi Phạm Hoài Dương ghi bàn, Pape Omar dứt điểm cận thành từ pha đá phạt góc, nâng tỉ số lên 2-1. Ở trận đấu này, Hà Nội FC chơi không hay hơn Hải Phòng, nhưng đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm lại biết chắt chiu cơ hội và trừng phạt đối phương ở thời khắc quyết định.

Trong khi đó, Hải Phòng dù tạo được nhiều cơ hội, nhưng các chân sút của đội bóng đất Cảng lại dứt điểm thiếu chuẩn xác. Đó là lý do mà HLV Trương Việt Nam tiếc nuối và nói: “Tôi rất tiếc khi Hải Phòng có nhiều cơ hội trong hiệp 2, nhưng lại không tận dụng được. Trong bóng đá cần phải có thêm yếu tố may mắn, nhưng ở trận đấu này, may mắn không đứng về phía chúng tôi”.

Đánh bại Hải Phòng, Hà Nội FC có 28 điểm/14 vòng đấu trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn TPHCM 1 điểm. Trong khi đó, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng vẫn giậm chân ở vị trí 12 với 15 điểm.

Các trận đấu còn lại của vòng 14 V-League 2019 có kết quả như sau: SLNA 0-0 Đà Nẵng, Khánh Hòa 1-3 Thanh Hóa, Viettel 1-0 TPHCM, Bình Dương 1-1 Nam Định và Sài Gòn FC 2-2 Than Quảng Ninh./.