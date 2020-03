SLNA có thể chọn sân “bóng đá nữ” để thi đấu V-League 2020

Ban điều hành V-League 2020 vừa có công văn gửi đến CLB SLNA yêu cầu đội bóng này phải cải tạo lại mặt sân Vinh, nâng cấp hệ thống chiếu sáng để đạt đủ tiêu chuẩn tổ chức cấc trận đấu tiếp theo của mùa giải. Nếu đội bóng xứ Nghệ không thể cải thiện tình hình, ban điều hành giải sẽ buộc SLNA phải chọn sân đấu khác để thi đấu các trận sân nhà.



Mặt cỏ và dàn đèn sân Vinh sẽ được cải tạo để đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận còn lại của V-League 2020. (Ảnh: VPF).

Trước tình hình này, ban lãnh đạo SLNA đã lên kế hoạch cải tạo sân Vinh cho đúng quy định. Tuy nhiên, do sân Vinh vẫn thuộc quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao du lịch và UBND tỉnh Nghệ An nên sẽ cần thời gian để quá trình sửa chữa sân được hoàn tất. Trong trường hợp xấu nhất, SLNA đã tính đến phương án thi đấu các trận "sân nhà" ở sân trung lập.



Chia sẻ với báo chí, ông Hoàng Minh Tâm, phó Giám đốc điều hành SLNA cho biết, đội bóng đang tính đến khả năng thuê sân Hà Nam để tổ chức các trận tiếp theo ở V-League 2020 do các sân Thanh Hóa và Hà Tĩnh đều sẽ không thể đảm bảo để 2 đội bóng chọn làm sân nhà.



Sân vận động Hà Nam là sân đấu thường xuyên tổ chức giải VĐQG của bóng đá nữ trong những năm vừa qua. Với sức chứa khoảng hơn 10000 người, sân Hà Nam có mặt cỏ và dàn đèn có thể đáp ứng những yêu cầu tối thiểu để tổ chức các trận đấu ở V-League.



Hiện tại, V-League 2020 vẫn đang tạm hoãn và chưa xác định chính xác ngày trở lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19./.