SLNA - Nam Định: Ngày hội bóng đá ở sân Vinh?

Do chia tay nhiều trụ cột sau V-League 2018 nên SLNA đặt mục tiêu trụ hạng ở V-League 2019. Tuy nhiên, sau 6 vòng đấu, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng đã giành được 13 điểm, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.



Màn trình diễn ấn tượng của SLNA được HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đánh giá rất cao, nhà cầm quân này cho biết: “Mùa giải mới qua được 6 vòng nên chưa thể nói trước được điều gì, nhưng tôi đánh giá SLNA cao hơn TPHCM về khả năng đua tranh chức vô địch”.

HLV Nguyễn Đức Thắng quyết tâm đánh bại Nam Định ở vòng 7 V-League 2019 (Ảnh: Minh Hoàng).

Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng tỏ ra khiêm tốn, trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.VN, ông nói: “Đây chỉ là vị trí tạm thời của SLNA, V-League 2019 mới diễn ra được 6 vòng còn 20 vòng nữa mới hạ màn. Về đánh giá của HLV Chu Đình Nghiêm, đó là sự nhìn nhận của ông ấy. Hiện tại, tôi vẫn đánh giá Hà Nội FC là ứng viên nặng ký cho chức vô địch”.

Đối thủ của SLNA ở vòng 7 là Nam Định, đội thắng Bình Dương 1-0 ở vòng đấu thứ 6 trên sân Thiên Trường. So với mùa giải năm ngoái, Nam Định đã có khởi đầu V-League suôn sẻ hơn rất nhiều. Hiện tại, đoàn quân của HLV Văn Sỹ đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 6 điểm.

Đánh giá về đối thủ của mình, HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA cho biết: “Nam Định đã bổ sung 3 cầu thủ ngoại, 1 cầu thủ nhập tịch nên tôi đánh giá rất cao đội bóng này ở mùa giải năm nay.

Ban huấn luyện đã nghiên cứu, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của Nam Định. Cũng giống như mọi đối thủ, SLNA sẽ tìm ra phương án để khắc chế những điểm mạnh và khai thác tối đa điểm yếu của đối thủ để giành kết quả thuận lợi”.

Ở mùa giải năm ngoái, SLNA cũng được đánh giá cao hơn Nam Định, nhưng đội chủ sân Vinh đã thất bại 0-1 trên sân nhà. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Đức Thắng tin rằng, mỗi mùa giải đều có sự khác nhau và đội bóng của ông đã tìm ra phương án để giành kết quả tốt nhất.

Bên cạnh đó, ông Thắng đã chỉ rõ thứ vũ khí lợi hại nhất của Nam Định, thuyền trưởng của SLNA nói: “Theo tôi điểm mạnh nhất của Nam Định là tinh thần, một tập thể đoàn kết, đội bóng có bản sắc và những con người thi đấu vì màu cờ sắc áo”.

Mặc dù dành sự tôn trọng lớn cho Nam Đinh nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định, mục tiêu của SLNA là giành trọn 3 điểm, ông nói: “Trận đấu này cũng vậy, chúng tôi luôn xây dựng đội bóng có tinh thần, khát khao chiến thắng. Khi được thi đấu trên sân nhà, mục tiêu của SLNA là giành 3 điểm”.

Theo lịch thi đấu vòng 7 V-League 2019, trận đấu giữa SLNA vs Nam Định diễn ra vào lúc 17h chiều nay. Với lối chơi máu lửa, vì màu cờ sắc áo, người hâm mộ có thể được chứng kiến bữa đại tiệc bóng đá trên sân Vinh./.