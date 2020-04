Son Heung Min tha thiết mong người Hàn Quốc không xem anh tập quân sự

Dù được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự nhờ thành tích giúp ĐT Olympic Hàn Quốc giành HCV ASIAD 18, tiền đạo Son Heung Min sẽ vẫn phải tham gia một khóa huấn luyện cơ bản, kéo dài trong vòng 3 tuần.



Son Heung Min trong màu áo Tottenham. (Ảnh: Getty).

Ở thời điểm hiện tại, do giải Ngoại hạng Anh tạm nghỉ thi đấu vì dịch Covid-19, chân sút 27 tuổi đã trở về quê nhà và dự kiến sẽ phục vụ trong một đơn vị Thủy quân lục chiến trên đảo Jeju, bắt đầu từ cuối tháng này.



Sức hút của Son Heung-min đối với người hâm mộ tại Hàn Quốc là không thể bàn cãi và chính vì vậy, anh đã lên tiếng yêu cầu mọi ngươi tránh tiếp cận để đảm bảo an toàn, tránh sự lây lan dịch bệnh.



Thông báo trên trang Facebook của ngôi sao thuộc biên chế Tottenham Hotspur nêu rõ: "Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tất cả chúng ta cần tránh tụ tập ở những nơi đông người. Nhằm tránh mọi ảnh hưởng từ Covid-19, các CĐV xin vui lòng không đến doanh trại để theo dõi các hoạt động của Son Heung-min".



Sau khi thực hiện khóa huấn luyện, Son Heung Min sẽ cần thêm khoảng 500 giờ lao động công ích là hoàn tất nghĩa vụ quốc gia theo quy định của Hàn Quốc./.