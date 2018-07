Tân binh Mahrez vào top 5 “ông hoàng” lương bổng ở Man City

5. Kevin de Bruyne - 160.000 Bảng/ tuần: Mặc dù giữ vai trò quan trọng trong đội hình Man City giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầy thuyết phục ở mùa bóng 2017/2018, nhưng khá bất ngờ khi Kevin de Bruyne chỉ xếp vị trí thứ 5 trong danh sách những cầu thủ hưởng lương cao nhất Man City. Tuy nhiên, với màn trình diễn tuyệt vời ở mùa giải vừa qua, đặc biệt sau kỳ World Cup 2018 khá thành công với tuyển Bỉ, Man City sẽ cần thảo sẵn một bản hợp đồng với con số đủ thuyết phục để giữ chân cầu thủ này trước sự chèo kéo của các đội bóng trên khắp châu Âu. 4. David Silva - 160.000 Bảng/ tuần: Gia nhập Man City vào năm 2010 với giá 28 triệu Bảng từ CLB Valencia (Tây Ban Nha), kể từ đó David Silva trở thành trụ cột không thể thiếu của nửa xanh thành Manchester. Cùng với Man City tuyển thủ Tây Ban Nha đã giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 FA Cup và 3 chức vô địch Cúp Liên Đoàn Anh. Là công thần, nhưng khá bất ngờ khi David Silva chỉ nhận mức lương vào loại khá, ở mức khoảng 160.000 Bảng/ tuần. Đã 32 tuổi nhưng David Silva vẫn giữ được những phẩm chất đã làm nên tên tuổi của mình. Đây là lý do, Man City được cho là đã chuẩn bị sẵn một bản hợp đồng mới cho công thần của mình với mức thu nhập hấp dẫn hơn dù anh đã khá nhiều tuổi. 3. Raheem Sterling - 180.000 Bảng/tuần: Kể từ khi chuyển đến từ Liverpool với giá 49 triệu Bảng vào năm 2015, Raheem Sterling đã đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Man City. Tuy nhiên, điểm yếu của tuyển thủ Anh là sự thiếu ổn định trong lối chơi, thống kê cho thấy, Raheem Sterling đã bỏ lỡ tới 45 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng ở mùa giải 2017/2018 trong màu áo Man City. Mức lương hiện tại của tuyển thủ Anh vào khoảng 180.000 Bảng/tuần, con số giúp Raheem Sterling đứng thứ 3 trong danh sách những cầu thủ hưởng lương cao nhất Man City. Lương cao đồng nghĩa với trách nhiệm lớn, đó là lý do Raheem Sterling cần tiếp tục cải thiện khả năng của mình nếu muốn tiếp tục được tin dùng và hưởng chế độ đãi ngộ hấp dẫn hơn ở Man City. 2. Riyad Mahrez - 200.000 Bảng/tuần: Bản hợp đồng mới của Guardiola đã tiêu tốn của Man City một khoản phí chuyển nhượng khá lớn vào khoảng 60 triệu Bảng. Thêm nữa, để đánh bại các đối thủ trên thị trường chuyển nhượng Man City cũng đồng ý trả mức lương khá cao cho cầu thủ 27 tuổi. Cụ thể, tuyển thủ Algeria sẽ nhận mức lương 200.000 Bảng/tuần, trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ 2 ở Man City. Tuy nhiên, vị trí thứ 2 của Riyad Mahrez rất có thể sẽ sớm bị phá vỡ khi Man City tiến hành đàm phán ký kết hợp đồng mới với các trụ cột trước khi mùa giải 2018/2019 chính thức khởi tranh. 1. Sergio Aguero -220.000 Bảng/tuần: "Ông hoàng lương bổng” ở Man City không ai khác ngoài cái tên Sergio Aguero. Đến Man City từ Atletico Madrid (Tây Ban Nha) vào năm 2011 với giá 40 triệu Bảng, ngay lập tức Sergio Aguero thể hiện được giá trị của mình với 30 bàn thắng trên mọi mặt trận giúp đội chủ sân Etihad giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2011/2012. Đây cũng là chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử đội bóng này. Ở tuổi 30, giá trị của Sergio Aguero chắc chắn vẫn không hề sụt giảm, thậm chí đội bóng nào muốn sở hữu cầu thủ đã ghi 21 bàn thắng ở mùa giải vừa qua cho Man City rất có thể phải trả số tiền chuyển nhượng không nhỏ. Đây là lý do, tuyển thủ Argentina là cầu thủ được trả lương cao nhất Man City trong nhiều năm qua.

5. Kevin de Bruyne - 160.000 Bảng/ tuần: Mặc dù giữ vai trò quan trọng trong đội hình Man City giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầy thuyết phục ở mùa bóng 2017/2018, nhưng khá bất ngờ khi Kevin de Bruyne chỉ xếp vị trí thứ 5 trong danh sách những cầu thủ hưởng lương cao nhất Man City. Tuy nhiên, với màn trình diễn tuyệt vời ở mùa giải vừa qua, đặc biệt sau kỳ World Cup 2018 khá thành công với tuyển Bỉ, Man City sẽ cần thảo sẵn một bản hợp đồng với con số đủ thuyết phục để giữ chân cầu thủ này trước sự chèo kéo của các đội bóng trên khắp châu Âu. 4. David Silva - 160.000 Bảng/ tuần: Gia nhập Man City vào năm 2010 với giá 28 triệu Bảng từ CLB Valencia (Tây Ban Nha), kể từ đó David Silva trở thành trụ cột không thể thiếu của nửa xanh thành Manchester. Cùng với Man City tuyển thủ Tây Ban Nha đã giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 FA Cup và 3 chức vô địch Cúp Liên Đoàn Anh. Là công thần, nhưng khá bất ngờ khi David Silva chỉ nhận mức lương vào loại khá, ở mức khoảng 160.000 Bảng/ tuần. Đã 32 tuổi nhưng David Silva vẫn giữ được những phẩm chất đã làm nên tên tuổi của mình. Đây là lý do, Man City được cho là đã chuẩn bị sẵn một bản hợp đồng mới cho công thần của mình với mức thu nhập hấp dẫn hơn dù anh đã khá nhiều tuổi. 3. Raheem Sterling - 180.000 Bảng/tuần: Kể từ khi chuyển đến từ Liverpool với giá 49 triệu Bảng vào năm 2015, Raheem Sterling đã đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Man City. Tuy nhiên, điểm yếu của tuyển thủ Anh là sự thiếu ổn định trong lối chơi, thống kê cho thấy, Raheem Sterling đã bỏ lỡ tới 45 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng ở mùa giải 2017/2018 trong màu áo Man City. Mức lương hiện tại của tuyển thủ Anh vào khoảng 180.000 Bảng/tuần, con số giúp Raheem Sterling đứng thứ 3 trong danh sách những cầu thủ hưởng lương cao nhất Man City. Lương cao đồng nghĩa với trách nhiệm lớn, đó là lý do Raheem Sterling cần tiếp tục cải thiện khả năng của mình nếu muốn tiếp tục được tin dùng và hưởng chế độ đãi ngộ hấp dẫn hơn ở Man City. 2. Riyad Mahrez - 200.000 Bảng/tuần: Bản hợp đồng mới của Guardiola đã tiêu tốn của Man City một khoản phí chuyển nhượng khá lớn vào khoảng 60 triệu Bảng. Thêm nữa, để đánh bại các đối thủ trên thị trường chuyển nhượng Man City cũng đồng ý trả mức lương khá cao cho cầu thủ 27 tuổi. Cụ thể, tuyển thủ Algeria sẽ nhận mức lương 200.000 Bảng/tuần, trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ 2 ở Man City. Tuy nhiên, vị trí thứ 2 của Riyad Mahrez rất có thể sẽ sớm bị phá vỡ khi Man City tiến hành đàm phán ký kết hợp đồng mới với các trụ cột trước khi mùa giải 2018/2019 chính thức khởi tranh. 1. Sergio Aguero -220.000 Bảng/tuần: "Ông hoàng lương bổng” ở Man City không ai khác ngoài cái tên Sergio Aguero. Đến Man City từ Atletico Madrid (Tây Ban Nha) vào năm 2011 với giá 40 triệu Bảng, ngay lập tức Sergio Aguero thể hiện được giá trị của mình với 30 bàn thắng trên mọi mặt trận giúp đội chủ sân Etihad giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2011/2012. Đây cũng là chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử đội bóng này. Ở tuổi 30, giá trị của Sergio Aguero chắc chắn vẫn không hề sụt giảm, thậm chí đội bóng nào muốn sở hữu cầu thủ đã ghi 21 bàn thắng ở mùa giải vừa qua cho Man City rất có thể phải trả số tiền chuyển nhượng không nhỏ. Đây là lý do, tuyển thủ Argentina là cầu thủ được trả lương cao nhất Man City trong nhiều năm qua.