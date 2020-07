Tăng cường tối đa an ninh, BTC sân Hàng Đẫy sẵn sàng “đón” CĐV Hải Phòng

Trận đấu giữa Hà Nội FC – Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 10 V-League 2020 sẽ diễn ra lúc 19h15 trên sân vận động Hàng Đẫy. Theo BTC sân Hàng Đẫy, trận đấu giữa hai đội thường diễn ra hấp dẫn nhưng đi kèm với nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trên khán đài.



Đây là lý do năm nay, BTC sân sẽ phối hợp cùng Công an TP Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn sự cố đáng tiếc như năm vừa qua trên khán đài. Theo đó, 500 nhân viên an ninh được huy động cùng hệ thống cổng từ được lắp quanh sân vận động Hàng Đẫy. BTC sân cũng yêu cầu CĐV Hải Phòng vào sân từ cửa B9, trong khi CĐV đội chủ nhà ở hai cửa B13 và B14.

Tăng cường tối đa lực lượng an ninh, BTC sân Hàng Đẫy "tuyên chiến" với vấn nạn pháo sáng từ CĐV Hải Phòng.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động cho biết: “Lường trước tính chất phức tạp trong việc đảm bảo an ninh trận đấu, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã tham mưu Giám đốc Công an TP bố trí lực lượng bao gồm hình sự, cơ động, phòng cháy chữa cháy, giao thông, công an quận chuẩn bị cho trận đấu giữa Hà Nội FC – Hải Phòng vào tối ngày 17/7 tới. Đặc biệt, lực lượng an ninh sẽ triển khai tốt từ khâu kiểm soát khán giả vào sân với các loạt thiết bị như cổng từ, máy soi để ngăn chặn, không cho CĐV mang chất cấm, hung khí, vật liệu nổ và các chất cấm khác vào sân”.

Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, lực lượng cảnh sát cơ động sẽ bố trí ở dưới sân và trên khán đài theo từng khu vực để kiểm soát, ngăn chặn các hành vi gây rối như đốt pháo sáng, gây thương tích cho mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ sử dụng các hình ảnh từ camera giám sát để xác định rõ các các nhân có hành vi vi phạm pháp luật ở sân để xử lý nghiêm và truy tố trước pháp luật./.