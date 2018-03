Than Quảng Ninh tại V-League 2018: Dấu hỏi cho mục tiêu top 3

Đội hình của Than Quảng Ninh bị biến động mạnh so với mùa giải trước. (Ảnh: Trường Giang)

Kỳ chuyển nhượng đầy biến động

Than Quảng Ninh đã trải qua một kỳ chuyển nhượng đầy biến động trước mùa giải mới. Đội bóng đất Mỏ lần lượt chia tay cặp ngoại binh Dyachenko và Patiyo cùng hàng loạt ngôi sao nội. Tiền vệ Ngô Đức Thắng đầu quân cho ĐKVĐ V-League Quảng Nam. Trung vệ Nguyễn Minh Tùng, tiền vệ Bùi Văn Hiếu và đặc biệt là thủ quân Vũ Minh Tuấn nối nhau gia nhập FLC Thanh Hóa.

Trong đó, sự ra đi của thủ quân Vũ Minh Tuấn khiến CĐV Than Quảng Ninh không khỏi thất vọng. Bởi lẽ, ngôi sao sinh năm 1990 đang là biểu tượng của đội bóng đất Mỏ. Chưa hết, việc không còn Vũ Minh Tuấn sẽ buộc Than Quảng Ninh phải điều chỉnh lối chơi của mình.

Dù vẫn còn những nội binh sáng giá như Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy hay Huỳnh Tuấn Linh, nhưng việc không có sự thay thế xứng đáng cho 4 trụ cột vừa dứt áo ra đi khiến chiều sâu lực lượng của Than Quảng Ninh bị đặt dấu hỏi. Mục tiêu top 3 của đội chủ sân Cẩm Phả vì thế cũng bị nghi ngờ.

Sự ra đi của Vũ Minh Tuấn khiến NHM đất Mỏ không khỏi buồn lòng. (Ảnh: Trường Giang)

Chia tay hàng loạt nội binh chất lượng, Than Quảng Ninh nhiều khả năng sẽ phụ thuộc nhiều vào sức mạnh của các ngoại binh ở V-League 2018. Thay thế cho Dyachenko và Patiyo ở sân Cẩm Phả là bộ đôi người Brazil: Eydison và Vinicius.

Chất lượng của tiền đạo Eydison đã được kiểm chứng trong thời gian khoác áo SHB Đà Nẵng. Trong khi đó Vinicious gây ấn tượng với thể hình cao to và lối chơi mạnh mẽ. Ngoài ra, Than Quảng Ninh vẫn giữ lại tiền vệ nhập tịch Kizito với cái tên tiếng Việt là Trần Trung Hiếu.

Thành bại tại tướng Hùng

Phong độ thất thường chính là nguyên nhân khiến Than Quảng Ninh không thể bay cao trong những mùa giải gần đây. Ở V-League 2017, đội bóng đất Mỏ từng có chuỗi 4 trận hòa liên tiếp với tỷ số 0-0. Ngoài ra, Than Quảng Ninh cũng tỏ ra yếu bóng vía trên sân khách khi chỉ thắng 3/13 trận xa nhà.

HLV Phan Thanh Hùng sẽ là chìa khóa cho thành tích của Than Quảng Ninh ở V-League 2018. (Ảnh: Trọng Phú)

Để chữa căn bệnh “trận hay trận dở” và thực hiện hóa mục tiêu top 3 ở V-League 2018 trong bối cảnh lực lượng không dày dạn như mùa trước, Than Quảng Ninh chỉ có thể trông cậy vào tài thao lược của HLV Phan Thanh Hùng.

Về cơ bản, Than Quảng Ninh vẫn có đủ nhân tố cho HLV Phan Thanh Hùng vận hành sơ đồ 4-1-4-1 ưa thích. Trong đó, ngoại binh Eydison nhiều khả năng sẽ được trao vai trò hoạt động tự do trên hàng công để giúp lối chơi của Than Quảng Ninh trở nên lợi hại hơn.

Ngoài ra, người hâm mộ đất Mỏ có thể chờ đợi những nhân tố mới được HLV Phan Thanh Hùng giới thiệu ở mùa giải này. Nhất là khi, Than Quảng Ninh đang sở hữu một đội hình đồng đều, gồm toàn những cầu thủ đang ở độ tuổi sung sức, không có bất kỳ lão tướng nào trên 30 tuổi./.