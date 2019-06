Than Quảng Ninh và Hải Phòng nhận án phạt vì CĐV đốt pháo sáng

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng khi tới làm khách của Than Quảng Ninh

HLV trưởng Nguyễn Văn Dũng và trợ lý Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định là hai cá nhân bị cảnh cáo do có hành vi phản ứng trọng tài trong chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng trên sân Thiên Trường. Trong khi đó, ban tổ chức trận đấu của Nam Định bị phạt 20 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả ném chai nước và đồ vật xuống sân.

Ban tổ chức trận đấu của Than Quảng Ninh cũng bị phạt 20 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng ở sân Cửa Ông trong trận Than Quảng Ninh thắng 4-2 trước Hải Phòng.

Ban kỷ luật VFF đồng thời phạt Hải Phòng 20 triệu do để xảy ra tình trạng cổ động viên của đội bóng đốt pháo sáng trong sân Cửa Ông. Đây là lần thứ hai ở V-League 2019, các cổ động viên Hải Phòng khiến đội bóng và ban tổ chức trận đấu của đối phương phải nhận án phạt vì vấn đề pháo sáng.

Trước đó, ở vòng 6 V-League 2019, các cổ động viên Hải Phòng đã liên tục đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu với Hà Nội FC. Kết quả, Hải Phòng và Hà Nội FC đều bị phạt 70 triệu đồng./.