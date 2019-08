Thắng đậm Myanmar, U15 Việt Nam sẵn sàng đối đầu Timor Leste

Sau hai chiến thắng liên tiếp, U15 Việt Nam tràn đầy tự tin khi chạm trán U15 Myanmar ở lượt trận thứ tư vòng bảng giải U15 Đông Nam Á.



Ngay từ những phút đầu tiên, U15 Việt Nam đã tràn lên tấn công và đẩy U15 Myanmar vào thế phải chống đỡ vất vả.



Ngay phút thứ 2, tận dụng sự thiếu dứt khoát của hàng thủ Myanmar, Cái Văn Quỳ đã nhanh chân dứt điểm tung lưới đối thủ, mở tỷ số trận đấu.



Có bàn thắng, U15 Việt Nam càng chơi càng hay và có những pha dồn ép liên tục. Tuy vậy, khả năng dứt điểm còn hạn chế khiến các học trò của HLV Đinh Thế Nam không thể ghi thêm bàn thắng sau 40 phút thi đấu của hiệp đầu tiên.





U15 Việt Nam sẽ cạnh tranh trực tiếp vé vào bán kết với U15 Timor Leste ở lượt trận cuối cùng. (Ảnh: VFF).