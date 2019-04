Thắng nhẹ Porto, Liverpool chiếm lợi thế lớn ở tứ kết Champions League

Có lợi thế sân nhà trong trận lượt đi của vòng tứ kết Champions League, Liverpool đã nhanh chóng áp đặt thế trận trước Porto và chỉ cần đúng 5 phút, họ đã có bàn mở tỷ số.



Firmino nhả bóng cho Keita ở vị trí thoải mái sát vạch 16m50 tung ra cú sút căng mà chưa chắc đã có thể trở thành bàn thắng nếu như không có cú xoạc chân cản phá của Oliver Torres vô tình làm bóng đổi hướng hiểm đến độ "thánh" Iker Casillas chỉ còn biết đứng nhìn mành lưới rung lên.



Bàn dẫn trước từ rất sớm giúp The Reds có được thế trận vô cùng thuận lợi khiến Porto không thể có nhiều cơ hội đáp trả.



Keita và Firmino ghi bàn mang về chiến thắng cho Liverpool. (Ảnh: Getty).

Đến phút 26, cách biệt được nhân đôi cho Liverpool sau tình huống phối hợp như sách giáo khoa. Thủ quân Henderson xẻ nách thông minh cho Arnold thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi cho Firmino dễ dàng sút bóng tung lưới trống ở cự ly gần.



Porto vùng lên khá mạnh sau khi nhận bàn thua thứ 2 và phút 30, Marega dũng mãnh lao xuống đột nhập vòng cấm địa Liverpool rồi dứt điểm nhanh nhưng không thắng được phản xạ chớp nhoáng của Alisson. Ngay sau đó, trọng tài chính Lahoz đã dùng VAR để xác định lại tình huống Arnold chạm tay trong vòng cấm đội chủ nhà và sau cùng ông lắc đầu không cho Porto hưởng 11m.



Sang hiệp hai, Liverpool giảm tốc độ trận đấu để đảm bảo tính an toàn cho khung thành Alisson. Điều đó khiến trận đấu diễn ra có phần nhàm chán. Hiếm hoi lắm mới xuất hiện tình huống đáng chú ý về khung thành hai đội nhưng các tiền đạo của đôi bên đã không thể tận dụng thành công.



Như vậy với chiến thắng 2-0, Liverpool đã có thể nghĩ đến một suất dự vòng bán kết khi Porto thật sự ở đẳng cấp thấp hơn so với The Reds./.



Đội hình thi đấu:



Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil van Dijk, James Milner; Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita; Mohamed Salah, Roberto Firmino (Sturridge 82'), Sadio Mane (Origi 73')



Porto: Iker Casillas; Maxi Pereira (Fernando 77'), Felipe, Eder Militao, Alex Telles; Otavio, Oliver Torres (Bruno Costa 73'), Danilo Pereira, Jesus Manuel Corona; Moussa Marega, Tiquinho Soares (Brahimi 62')

CTV Hồng Ngọc/VOV.VN

