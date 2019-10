Thắng nhọc Leicester, Liverpool nối dài mạch toàn thắng

Liverpool trải qua trận đấu khó khăn trước Leicester. (Ảnh: Premier League).

Đối mặt với một Leicester City đang có phong độ khá cao, Liverpool vẫn quyết tâm có được ba điểm để nối dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 8.



Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao trong những phút đầu tiên. Liverpool dù cầm bóng nhiều hơn nhưng trước lối đá đầy quyết liệt của đội khách, The Kop cũng chưa thể tạo nên sự khác biệt trong khoảng thời gian khởi đầu trận đấu.



Sau những thời điểm hưng phấn, Leicester buộc phải nhường thế trận cho Liverpool. Vì thế, đội chủ nhà dần có được những cơ hội ghi bàn.



Phút 30, Alexander-Arnold có một quả phạt cực xoáy về phía cột xa tạo cơ hội cho Firmino dứt điểm nhưng tiền đạo người Brazil lại đá vọt xà.



Mane ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. (Ảnh: Premier League).