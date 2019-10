Thanh Hóa thua thảm, HLV Mai Xuân Hợp vẫn tin điều kỳ diệu

Thanh Hóa đang đứng trước nguy cơ rất cao phải xuống hạng.

Trận đấu giữa Thanh Hoá và Viettel trong khuôn khổ vòng 25 V-League đã khép lại với thất bại 1-3 của đội chủ nhà Thanh Hóa. Kết quả này khiến đội bóng xứ Thanh bị Khánh Hòa bắt kịp trong cuộc đua tránh suất xuống hạng mùa giải 2019. Hiện tại, Thanh Hóa chỉ còn xếp trên đối thủ do hơn về hiệu số đối đầu.



Trong cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp tỏ ra khá buồn bã và cho rằng đội bóng của ông đã quá thiếu may mắn ở những thời điểm quan trọng.



"Tinh thần thi đấu trong khoảng thời gian đầu của đội là rất tốt. Các bạn biết đội đã thua liên tiếp 7 trận trước đó rồi nên tâm lý cũng bị đè nặng khá nhiều. Đến khi bị thua bàn đầu tiên, đội đã gặp nhiều khó khăn.



Đội cũng kém may mắn. Trong hiệp 1, nếu Gramoz gỡ hoà trên chấm phạt đền, chưa chắc Thanh Hóa đã thua đậm như thế này. Bóng đá là cuộc chơi của nhiều đội và nhiều thời điểm cần may mắn."



Dù vậy, HLV trẻ tuổi của đội bóng xứ Thanh vẫn có niềm tin vào việc Thanh Hóa sẽ có thể giành suất đá playoff sau khi vòng đấu cuối kết thúc.

HLV Mai Xuân Hợp nói thêm: "May cho Thanh Hóa hôm nay là Khánh Hòa cũng không thắng và cơ hội của chúng tôi vẫn còn. Chúng tôi buộc phải chiến đấu hết mình trong 90 phút sắp tới, chúng tôi tin có thể trụ hạng. Toàn đội sẽ chiến đấu vì người hâm mộ Thanh Hóa để có thể trụ hạng".



Hiện tại sau vòng 25 V-League, cuộc đua trụ hạng sẽ chỉ còn là "chuyện riêng" của 2 đội Thanh Hóa và Khánh Hòa. Cả 2 sẽ không thể trụ hạng trực tiếp do đã kém đội đứng thứ 12 là Hải Phòng đến 5 điểm.



Ở vòng cuối cùng, Thanh Hóa sẽ đến làm khách của Bình Dương còn Khánh Hóa thi đấu trên sân của HAGL. Đội bóng nào đứng cuối cùng sau khi giải kết thúc sẽ xuống hạng trực tiếp, đội còn lại sẽ đá playoff với Phố Hiến vào ngày 29/10./.