Thắt chặt công tác an ninh, an toàn cho trận đấu Việt Nam- Malaysia

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày 10/10 của tuyển Việt Nam trước Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, LĐBĐ Việt Nam (VFF) vừa tổ chức cuộc họp, thảo luận các phương án về công tác an ninh, an toàn cho trận đấu, với sự tham dự của lãnh đạo Tổng cục TDTT, Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội.

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ. (Ảnh: Hồng Nam)

BTC cho biết sẽ tập trung đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho sự kiện. Đặc biệt BTC sẽ kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi đốt pháo nổ, pháo sáng trên sân vận động; có phương án phòng ngừa từ xa các đối tượng quá khích; đối tượng cung cấp, sử dụng vũ khí, pháo nổ, pháo sáng.



Để đảm bảo an toàn, an ninh cho trận đấu, BTC sẽ mở cổng kiểm soát khán giả lúc 16h00, trước lúc trận đấu kết thúc 15 phút sẽ mở toàn bộ các cổng để chống ùn tắc.

BTC khuyến cáo người hâm mộ nên đến sân sớm để được hỗ trợ tốt nhất, tránh đến sát giờ thi đấu sẽ gây ùn tắc cục bộ và chậm giờ vào sân cổ vũ./.