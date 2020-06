Thật hư chuyện “đại kình địch” của Hà Nội FC giải thể

Kể từ khi thành lập vào năm 2012, Ceres Negros đã nổi lên là CLB mạnh nhất Philippines với việc thu hút được nhiều cầu thủ chất lượng. Trong vài mùa giải gần đây, Ceres thậm chí còn gây được tiếng vang lớn ở đấu trường châu lục với việc thường xuyên tiến sâu ở AFC Cup.

Đội bóng Ceres Negros sẽ không giải thể. (Ảnh: Hồng Ngọc).

Đội bóng của Philippines có thể coi là "khắc tinh" hay "đại kình địch" của Hà Nội FC hay những đội bóng Việt Nam khi ra thi đấu ở AFC Cup. Chính vì thế, thông tin đội bóng này giải thể đã gây nên bất ngờ cho nhiều người.



Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, việc Ceres Negros giải thể là không đúng sự thật. Đội bóng này chỉ đang tạm thời dừng hoạt động để tiến hành chuyển giao chủ sở hữu. Sau khi công đoạn chuyển giao hoàn tất, Ceres sẽ trở lại thi đấu ở giải VĐQG Philippines và AFC Cup như bình thường.



Chia sẻ với phóng viên VOV.VN, tiền đạo Bienvenido Marañón, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Ceres Negros nói: "Đúng là chúng tôi đang tạm dừng mọi hoạt động, các cầu thủ được phép tạm rời đội. Tuy nhiên, sẽ không có chuyện đội bóng giải thể, lý do một phần là vì dịch Covid-19, một phần là vì đội bóng đang tiến hành thay đổi chủ sở hữu. Nhà đầu tư mới đang chờ hoàn tất những thủ tục để sẵn sàng tiếp quản đội bóng".



Hiện tại, giải VĐQG Philippines vẫn chưa thể trở lại do dịch Covid-19. Trong khi đó, AFC Cup 2020 dự kiến sẽ trở lại vào cuối tháng 7, đây là giải đấu mà Ceres Negros cùng bảng với Than Quảng Ninh của Việt Nam. Trận lượt đi giữa 2 đội đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2./.