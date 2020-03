“Thầy” Công Phượng không lo lắng Covid-19 khi CLB TPHCM đá AFC Cup ở Lào

Chiều nay (10/3), CLB TPHCM sẽ có chuyến làm khách thứ ba liên tiếp tại AFC Cup 2020. Sau trận hoà 2-2 trên sân Yangon United và chiến thắng 3-2 trước Hougang United, CLB TPHCM sẽ gặp Lao Toyota.



HLV Chung Hae Seong cùng Phi Sơn tham dự buổi họp báo trước trận đấu với Lao Toyota. (Ảnh: CLB TPHCM).

Trận đấu này diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á. Dù tại Lào chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2 nhưng ban tổ chức trận đấu giữa Lao Toyota và CLB TPHCM vẫn quyết định không "mở cửa" trận đấu với khán giả để đảm bảo an toàn.



Chia sẻ ở thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến khó lường, HLV của CLB TPHCM - Chung Hae Seong nói: "Tôi luôn đeo khẩu trang khi di chuyển, nhưng tôi thấy mọi người ở Lào sống bình thường, không đeo khẩu trang, nên tôi cũng rất yên tâm. Tôi hy vọng các nước sẽ mau chóng hết dịch để mọi người có thể trở lại làm việc bình thường.



Thời tiết nóng bức tại Lào cũng không phải cản trở lớn do trận đấu diễn ra lúc 18h30, hơn thế nữa thời tiết ở Việt Nam và Lào tương đối giống nhau nên các cầu thủ của tôi sẽ không gặp nhiều khó khăn".



Cuộc so tài giữa CLB TPHCM và Laos Toyota FC sẽ diễn ra vào 18h30 tối nay (10/3) trên sân vận động Quốc gia Lào./.