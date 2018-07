Thể thao 24h: Giroud lập kỉ lục buồn ở World Cup

Giroud lập kỉ lục buồn ở World Cup

Trong trận đấu với tuyển Bỉ ở bán kết World Cup 2018, Olivier Giroud được xếp đá chính, anh tung 6 cú dứt điểm về phía cầu môn của đối phương, nhưng đều không trúng đích. Tại VCK World Cup 2018, Olivier Giroud đã có 13 cú dứt điểm không trúng đích, điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử giải đấu từ năm 1966 tới nay.

Tiền đạo Giroud (áo xanh đen) lập kỉ lục buồn ở World Cup (Ảnh: Getty Images)

Pogba dâng chiến thắng cho đội bóng Thái Lan

Sau khi đánh bại tuyển Bỉ ở trận bán kết World Cup 2018 với tỉ số 1-0, tiền vệ Paul Pogba đã chia sẻ trên Twitter cá nhân. Theo đó, ngôi sao của MU dành chiến thắng này cho các cầu thủ nhí Thái Lan vừa được cứu khỏi hang Tham Luang (Thái Lan).

Mbappe không quan tâm tới Quả bóng Vàng

Danh hiệu Quả bóng Vàng là giấc mơ của biết bao cầu thủ, nhưng với Mbappe lại không vậy. Phát biểu trước báo giới mới đây, tiền đạo người Pháp cho biết, anh muốn vô địch World Cup 2018 chứ không cần danh hiệu Quả bóng Vàng.

Nam Định nhận án phạt nặng từ VFF

Hôm nay (11/7), Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 18 Nuti Café V-League 2018. Theo Quyết định số 299/QĐ-LĐBĐVN, phạt câu lạc bộ bóng đá Nam Định 50 triệu đồng và phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả tại lượt trận thứ 20 của V-League 2018.

Nguyên nhân là do Ban tổ chức trận đấu của câu lạc bộ bóng đá Nam Định đã vi phạm nghiêm trọng công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu vì đã để khán giả có các hành vi: ném nhiều vật lạ xuống sân thi đấu gây nguy hiểm cho những người làm nhiệm vụ trên sân thi đấu; có lời lẽ lăng mạ, thô tục đối với trọng tài và chạy vào sân thi đấu tấn công trọng tài trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Nam Định vs SLNA tại lượt trận thứ 18, ngày 06/07/2018 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định./.