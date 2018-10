Thể thao 24h: Real chuẩn bị “kết duyên” với cựu HLV Chelsea

Real chuẩn bị “kết duyên” với cựu HLV Chelsea

Dưới sự dẫn dắt của HLV Lopetegui, Real đang sa sút trầm trọng khi không thể ghi bàn trong 4 trận gần đây và để thua tới 3 lần trên tổng số 4 trận gần nhất. Trước phong độ thậm tệ của Real, Ban lãnh đạo Kền kền trắng đã quyết định đi tìm người thay thế chiến lược người Tây Ban Nha này.

Hết kiên nhẫn với HLV Lopetegui, Real muốn "kết duyên" Antonio Conte. (Ảnh: Getty)

Được biết, HLV lọt vào “mắt xanh” của Real chính là cựu HLV Chelsea- Antonio Conte. Hiện tại, nhà cầm quân người Italia vẫn đang thất nghiệp kể từ khi chia tay với The Blues. Và HLV Conte vẫn đang có tranh chấp pháp lý với đội bóng cũ do Chelsea không chịu bồi thường hợp đồng với khoản tiền 10 triệu Euro, sau khi để HLV Maurizio Sarri dẫn dắt The Blues.

Và khả năng cao, Real sẽ “kết duyên” với HLV Antonio Conte nhằm thế HLV Lopetegui, nếu Real tiếp tục mất điểm trước Levante (La Liga) và Viktoria Plzen (Champions League).

Đội hình mạnh nhất Premier League từng là học trò của HLV Mourinho VOV.VN - Độc giả của tờ Sky Sports đã bình chọn ra 11 cái tên xuất sắc nhất ở Premier League từng chơi bóng dưới sự chỉ đạo của HLV Mourinho.

HLV Hoàng Anh Tuấn “dành chỗ” cho Đoàn Văn Hậu ở U19 Việt Nam

PC_Article_Middle

Loading...

Sáng nay (18/10), trong buổi họp báo trước trận đấu ra quân của ĐT U19 Việt Nam tại VCK giải U19 châu Á 2018 gặp Jordan, HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ rằng, ông vẫn để dành một suất cho hậu vệ Đoàn Văn Hậu, mặc dù cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC đang phục vụ cho ĐTQG.

Ông cho biết: “Chúng ta luôn phải ưu tiên ĐTQG. Về danh sách tham dự, tôi đã đăng ký 22/23 cầu thủ. Điều đó cũng đồng nghĩa vẫn còn một vị trí nữa cho Đoàn Văn Hậu. Hiện tại cậu ấy đang ở Hàn Quốc tập trung cho ĐTQG. Chúng tôi có thể sẽ sử dụng Văn Hậu nếu có cầu thủ gặp chấn thương”.

Juventus “vung” 65 triệu Bảng giải cứu Marcus Rashford khỏi MU? VOV.VN - Theo The Sun, Juventus sẵn sàng “phá két” chiêu mộ tiền đạo Marcus Rashford của MU.

Nhiều cầu thủ Barca muốn có Pogba

Là đồng đội với Pogba ở ĐT Pháp, Umtiti và Dembele dĩ nhiên muốn Barca chiêu mộ tiền vệ đang khoác áo MU. Nhưng theo SportMail, có nhiều công thần ở sân Camp Nou cũng muốn thương vụ này xảy ra như Messi hay Pique./.