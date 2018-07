Thể thao 24h: U23 Việt Nam có nguy cơ mất Đình Trọng ở ASIAD 2018

U23 Việt Nam có nguy cơ mất Đình Trọng ở ASIAD 2018

Ngày 14/8, môn bóng đá nam của ASIAD 2018 sẽ diễn ra trên đất Indonesia. Nghĩa là chỉ còn khoảng hơn 1 tháng, môn bóng đá nam ASIAD sẽ khởi tranh. Trong khi đó, một vị trí quan trọng trong sơ đồ của HLV Park Hang Seo là trung vệ Đình Trọng vẫn chưa bình phục chấn thương cổ chân.

Trung vệ Đình Trọng có thể lỡ ASIAD 2018 vì chấn thương cổ chân. (Ảnh: Trọng Phú)

Đình Trọng đã dính chấn thương cổ chân từ tháng 6/2018 và chưa thể ra sân từ đó đến nay. Theo đội ngũ bác sĩ của CLB Hà Nội, Đình Trọng có thể phải cần thêm 3 tuần để hồi phục. Trong khi, U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội trong 10 ngày tới để chuẩn bị cho ASIAD.

Chấn thương này đồng nghĩa với việc Đình Trọng sẽ vắng mặt trong giải Tứ hùng, diễn ra ở Hà Nội từ 3/8 đến 7/8. Đây là giải đấu tập dượt quan trọng để hướng tới ASIAD 2018.

Ảnh chế Croatia hẹn Pháp ở chung kết World Cup 2018 gây “bão mạng” VOV.VN - Bức ảnh chế Croatia hẹn Pháp ở chung kết World Cup 2018 của trang Bleacher Reports nhận được hơn 25.000 lượt thích trên Facebook.

Rakitic chống chọi với cơn sốt để ra sân đánh bại ĐT Anh

Theo chia sẻ của tiền vệ Rakitic, trước khi gặp ĐT Anh, anh đã bị một cơn sốt 39 độ và phải nằm trên giường suốt nhiều giờ liền.

Tiền vệ của Barca chia sẻ: "Đây là một câu chuyện khó tin. Tôi đã vượt qua cơn sốt 39 độ của mình để có thể bước vào sân thi đấu trong ngày hôm nay. Sự thực là tôi đã phải nằm nhiều giờ liền trên giường, đầu óc quay cuồng và thật sự mệt mỏi. Tưởng chừng tôi đã không thể đủ sức để thi đấu thì một phép màu nào đó đã giúp tôi ổn thỏa và vẫn có thể ra sân.

Tôi nghĩ Anh đã có một trận đấu hay. Có những thời điểm họ dồn ép khiến chúng tôi mất phương hướng. Nhưng điều họ thiếu là may mắn và cần thêm sự quyết liệt hơn. Có lẽ, họ đã nghĩ đến việc bảo vệ tỉ số từ quá sớm. Dẫu sao, tôi vẫn hi vọng họ gặp may mắn hơn trong trận tranh 3 4 với Bỉ". - Rakitic cho biết./.