Thiếu vắng Lionel Messi, Barca vẫn thắng dễ Getafe

Ở vòng 7 La Liga 2019/2020, Barca có chuyến làm khách trên sân của Getafe. Việc chỉ phải đụng độ đối thủ ưa thích Getafe giúp “Gã khổng lồ xứ Catalan” dễ dàng kiểm soát được thế trận.



Tuy nhiên việc thiếu vắng Lionel Messi khiến đoàn quân của HLV Valverde gặp khó khăn trong việc tiếp cận với khung thành của thủ môn David Soria bên phía đội chủ nhà.

Barca vượt qua Getafe với tỷ số 2-0. (Ảnh: Getty)

Trong khi đó những pha phản công của Getafe luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm và đã có 2 lần thủ môn Ter Stegen phải trổ tài cứu thua cho Bara. Dẫu vậy, thầy trò HLV Valverde vẫn là đội bóng kiểm soát thế trận khi có tỷ lệ cầm bóng lên tới 70%.

Vào phút 41, Barca đã có bàn thắng khai thông bế tắc do công của Luis Suarez. Bắt nguồn từ pha phát động tấn công của thủ môn Ter Stegen, Luis Suarez có pha phá bẫy việt vị rất nhanh, trước khi dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn David Soria. Và 1-0 là kết quả của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Barca tiếp tục là đội bóng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Và ngay ở phút thứ 49, Barca đã có bàn nhân đôi cách biệt.

Bị dẫn 0-2 buộc Getafe phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên sự thiếu sáng tạo trên hàng công khiến đội chủ nhà không thể xuyên phá được hàng thủ bên phía Barca.

Ở phút 82, Barca phải thi đấu với 10 người sau khi trung vệ Clement Lenglet nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân. Kết thúc trận đấu, Barca giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 trước Getafe, qua đó rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng- Real xuống còn 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận./.