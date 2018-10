Toàn cảnh chiến thắng “căng như dây đàn” của ĐT Anh trước Tây Ban Nha

Ở lượt đấu thứ 3 tại bảng 4 A của UEFA Nations League 2018, Tây Ban Nha tiếp đón ĐT Anh trên sân Benito Villamarín. Tuy nhiên các chân sút của đội bóng xứ sở Bò Tót có ngày thi đấu kém duyên khi không thể xuyên phá được mảnh lưới của thủ thành Pickford bên phía Tam Sư. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Tây Ban Nha dính đòn “hồi mã thương” của ĐT Anh ở phút thứ 16 khi Raheem Sterling mở tỷ số trận đấu cho Tam Sư. Bắt nguồn từ pha phản công chớp nhoáng, Marcus Rashford có pha “dọn cỗ” cho Raheem Sterling và ngôi sao của Man City có pha dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn David De Gea, 1-0 cho ĐT Anh. Raheem Sterling bất ngờ đưa ĐT Anh vươn lên dẫn trước ở phút 16. Sau bàn thua, Tây Ban Nha dồn lên tấn công. Chưa kịp có bàn gỡ, đoàn quân của HLV Luis Enrique đã phải nhận "gáo nước lạnh" từ Marcus Rashford khi anh gia tăng cách biệt lên 2-0 cho Tam sư ở phút 29. Đội trưởng Harry Kane đã có pha chọc khe tinh tế cho Rashford, trước khi sao trẻ của MU đánh bại thủ thành David De Gea bằng pha dứt điểm đầy hiểm hóc. Và chỉ 9 phút sau bàn thắng của Rashford, Raheem Sterling lại khiến các CĐV của Tây Ban Nha có mặt trên sân “chết đứng” khi anh nâng tỷ số lên 3-0 cho Tam sư sau pha “dọn cỗ” của Harry Kane. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về thầy trò HLV Gareth Southgate. Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha đẩy cao đội hình và thi đấu như không còn gì để mất. Tuy nhiên trước hàng thủ kỷ luật của ĐT Anh, mọi đường lên bóng của Tây Ban Nha đều bị hoá giải. Phải tới phút 58, Tây Ban Nha có bàn rút ngắn bàn tỷ số xuống còn 1-3 do công của Paco Alcacer sau phá đá phạt góc bên hành lang phải của Marco Asensio. Bàn rút ngắn tỷ số của Paco Alcacer đã vực dậy tinh thần các cầu thủ Tây Ban Nha. Vào phút 63, thủ thành Pickford suýt phải trả giá sau pha đi bóng đầy mạo hiểm, nhưng may mắn cho Tam Sư khi chính thủ môn này đã kịp thời chuộc lỗi. Thời gian cuối của hiệp 2, ĐT Anh chủ động phòng ngự và nhường lại thế trận lại cho Tây Ban Nha. Nhưng phải đến những phút giờ cuối cùng của trận đấu, Tây Ban Nha mới có thêm một bàn thắng nữa do công của Sergio Ramos, qua đó thua chung cuộc 2-3 trước ĐT Anh. Kết quả này, Tây Ban Nha tụt xuống vị trí thứ 2 với 4 điểm. Trong khi Tam sư vươn lên vị trí đầu bảng 4 A với 6 điểm có được sau 3 lượt trận. Ở lượt trận cuối của vòng bảng, đoàn quân của HLV Gareth Southgate sẽ gặp Croatia.

